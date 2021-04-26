曾經旅行南美洲？

秘魯接壤玻利維亞，兩國共擁，世上第一大淡水湖Titicaca不會錯過。

湖周邊山形並不雄偉，除了大，還示範遊客，傳統原住民群體居住，漂浮湖泊，以蘆葦草編織的「人造草地」；餘者，並無特別吸引之處。

泛舟湖上，導遊資訊加深對綠色癌症Green Cancer的認知。

遊Titicaca，距今大概十五年，之前老早認識讓香港漁農自然護理署（舊名易記「農林署」）煩惱不已，原產中南美洲，現已攻陷東南亞、南亞地區，在毫無天敵的情況下，漫山遍野延伸殺害其他自然物種，令自然守護者聞名色變「薇金菊」（Mikania Micrantha）；當時Titicaca正被浮萍（Lemna Minor）肆虐，為打救這片比不少小國面積還要大的湖泊，本來已經不算富裕的玻秘兩國簡直雪上加霜。

水上漂浮萍作為綠色植物，對湖泊不是更優化嗎？

「知人口面不知心」，綠色不一定全優，披上綠色外衣，而傳統概念代表流離失所，浪蕩無家的浮萍表面既小兼可憐，誰知生命力與擴張力之巨大遠遠超過不太懂其殺傷力的一般人。「⋯⋯只要一點浮萍掉落淡水中，在大眾不為意，不識其害者的疏忽下，瞬間膨脹，一夜之間，半片湖面猶如細胞分裂迅速長滿，湖水先失氧氣、再失養份，魚蝦先死，倚湖為生的湖民不單止損失生計，周邊居民連食水都成問題⋯⋯」關心環境的導遊語重心長。

過去良田阡陌，河道魚塘縱橫吾鄉屏山與兄弟鄉廈村共擁，今之天水圍；慨嘆在城市發展與財迷心竅下，一個小小濕地公園（及周邊豪宅發展項目）怎可比較原生態濕地之雄偉壯麗？如非配合聚星樓風水格局被保留，相信屏山天水圍圖書館前，已被迫失去三分一水面的魚塘，老早煙消雲散。如今在渠務署管轄，成績比不少「高薪養殘」政府部門份內項目已甚優勝，可惜最近一星期間，塘面被浮萍幾近完全殲滅，卻仍未見人員料理；情況迫切，敬請渠務諸官，是時候關注了！

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