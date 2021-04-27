講到香港質變，最顯著就係「收緊」。印刷商收緊印書，運輸署、公司註冊處收緊查冊、選舉制度「完善」到與基本法所講嘅制度大大不同、無形壓力令到著名專欄作家褚簡寧感到疲累、封筆。之前佢寫過：「我已經唔認得我嘅出生地香港。」

港台編導蔡玉玲為新聞調查報導，查冊車牌，追蹤到車主與2019年721白衣人之關係，竟然因此入罪，罰款六千。罰款事小，新聞自由大幅度收窄事大。香港大學法律學院教授陳文敏表示，法官判詞非常狹隘，全不考慮公眾利益與新聞自由，無考慮人權法。

飲茶時與律師W傾起，佢話恐怕香港法治會回復到商鞅治秦時代，商鞅立法，不必講邏輯！佢訂下條文，犯者即判重刑，呢啲叫做「以法治國」，法係按照統治者意願頒佈嘅，猶如聖旨，冇人敢反對。有法可依，即是一切按照文字意義辦事，不得違背。律師W話：「法治、依法、以法，係三個不同概念，講得太詳細怕你悶。總之香港現在政策逐漸傾向以法治港。」咪係囉！法治已有質變，其他可想而知。

收緊查冊，事實上即係有利於不法之徒從事以權謀私，利益輸送及直接賄賂等事件，新聞自由係防止及暴露貪腐嘅最大阻嚇。ICAC要多謝新聞自由都嚟唔切，但現在有人樣樣以保護私隱為藉口，阻礙公眾知情權，實際上係只許州官放火，在AI、大數據、CCTV、追蹤手機易如反掌情況下，官方機關、大享收集公眾私隱及一舉一動，但新聞記者要查冊做新聞，就是「犯罪」。

為咗怕記者查出真相而收緊查冊，對商界傷害甚大。記得左丁山初入銀行做見習生，經理話大學生唔識嘢，因此要由頭學起，叫左丁山跟一位專係負責做查冊嘅初級文員出街做company search、land search、car search，跟咗一個月先至唔駛再做。要call一位新客戶，第一件事就係要查冊，知道客戶股權分佈及董事來龍去脈，搵齊資料先至可寫一份初步信貸報告。依家點樣好呢？會計L話畀左丁山聽，佢地都受條例所限，開file幾麻煩，地產界、銀行界、律師行同樣面對困難。下一次有經濟自由排名，香港在「營商方便」一項，評分必然大倒退。