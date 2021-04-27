這一天，打開電腦突然發現被海南雞飯洗版。原來，香港特首林鄭大力慫恿香港年輕人去海南島就業、創業，並且叫雞（去海南島叫海南雞飯吃）。

大家太震驚了，擔心林鄭是否患上認知障礙，因為海南雞飯是南洋美食，與海南島並無關係，這個，是人所共知的小常識，不是甚麼高深學問。

林鄭歪打正着，輿論焦點集中在海南雞飯的出處，反而忽略了更重要的問題：林鄭為甚麼要慫恿香港年輕人離開香港去海南島？林鄭究竟是香港特首，還是海南島島長，抑或海南雞代言人，甚至是某間雞店老闆娘？

林鄭治下，香港雖然反璞歸真，已經由國際金融都巿褪盡鉛華重新變成一個不起眼的小漁村，但漁村再小，村長也絕對不會慫恿自己村的年輕人離開家鄉，去別的地方落地生根啊。把年輕人都趕跑了，小漁村就會日漸凋零。除非村長患上認知障礙，否則怎麼可能倒自己村的米？

我們再來看看先進國家，香港的前宗主國英國，從來沒有倡議英國年輕人離開英國去其他國家尋找發展機會，反倒是落力邀請BNO持有人去英國學習、就業、創業、定居。其他國家，日本、新加坡、台灣、韓國、美加、歐洲、澳洲……從來不曾有一個政府或政府領導人開口宣佈，「我們這個國家不好，年輕人快離開這兒，去別的地方尋找機會吧！」

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