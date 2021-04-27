「政府的抗疫目標是清零」、「疫情已接近清零」、「香港須待清零之後，才可與大陸通關」。這樣的現代漢語，香港人今已習以為常，也都說得很自然，完全不覺「清零」一詞之荒謬。

首先，「清」作動詞，指「清除」或「清理」，其後名詞應是被清除或清理的事物。如「清黨」、「鳴鑼清道」、「清熱解暑」、「正本清源」、張宣明詩「豈不厭艱險，只思清國仇」等。「清零」意思應是「清除『零』這個數字」，怎可解作「清除某事物直至其數目是零」。中文不是這樣「縮略」的。

當然，「清」作形容詞，指「清朗」、「清涼」等，其後名詞就不是被清除或清理之物，例如《詩經》「吉甫作誦，穆如清風」，李煜詞「一曲清歌，暫引櫻桃破」等。至於陸龜蒙詩「一榻何清零（清靜寂寥）」、蘇軾詩「江山清空我塵土」，第一句「清零」兩字都是形容詞，第二句「清空」兩字則都是動詞，和現代漢語「清零」的意思截然不同。

此外，中文不會以「零」說「不」或「無」。現代漢語之「零容忍（zero tolerance）」、「零增長（zero growth）」等，只是英文說法，中文說法是「絕對不容／決不容忍」、「無絲毫增長／增長率是零」之類。「清零」是亂用「零」字。

但這個「清零」已是通行全中國。二零二零年十一月二十三日，中國新聞網有《中國所有貧困縣清零》一文，今年二月三日臺灣《聯合報》報道：「桃園醫院啓動清零計劃。」他們都不懂得說「中國再無貧困縣」或「桃園醫院展開祛瘟計劃」。中文幾乎已告失傳。