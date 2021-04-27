教育局為執行完善教科書大計，讓歷史常識進入新常態，緊跟中央做法，證明忠誠不足夠，即使廢，也要成為有用的廢忠，賊心做壞事，也別做笨賊。

大陸與香港特區背景環境不盡相同，陸生歷史教育洗腦從懂事開始，港童有懂事的家長可以修正。教科書與娛樂文化合一，則更為殖民地到特區時代所無。

以民國時代為背景影視作品，大小奸角必為國民黨人，好比所謂辱華西片，華裔演員擔當黑暗勢力老大哥一樣，在辱國民黨劇（下簡稱辱國劇）長期浸泡，印象很難還原。這是內地一直行之有效的做法。

奸猾的殖民政府手段不粗暴，對教科書調控，手不必伸太長，因為在資訊自由市場裏，民國那些事兒，根本沒市場。開始關心歷史，只是對祖國「大不敬」的情緒發酵的現象。

最近小學教科書把之前「中華民國遷至台灣」微調成「中國國民黨遷至台灣」，可能為忠誠跟隨國台辦發言人馬曉光回答兩岸問題時稱「國民黨退居台灣島」的說法，否定了「中華民國」在台合法執政地位。這是配合前年大大新年創新「九二共識」即係一國兩制的第二樂章，人家在打認知戰，間接也打臉國民黨，逼兩黨表態，製造島內分歧。

這關你港官什麼事呢？無端蹚這渾水，忠誠過當，就算有小聰明，沒有大智慧，果然會成為廢物。

小學教科書多此一改，不只是無事生非，更不曉得本來無一事，就別生出沒人關注的是非判斷。1949年，「中華民國」政權的確遷移到台澎金馬，「國民黨」隨蔣介石遷台，皆為事實。如果我在教育局打工，一定老神在在，不動如山。現在多少眼睛盯着教科書改造工程？

香港人視力從未如此犀利過，文字一有短樁工程，即時廣傳大眾，你不提國民黨，就不必惹塵埃，你一動，勾起小學生問家長國民黨是什麼黨啊，跟共產黨有什麼分別啊，那不是哪壺不開提哪壺嗎？

現任局長級人馬，絕大多數是英殖時期培訓出來的政務官，怎麼就沒吸收到英國人含蓄睿智，全面管治只讓人覺得正常管治，沒一整天敲鑼打鼓，沒人留意全面不全面，真正一代不如一代的，正是港英與港共政府雜交出來的混血兒。