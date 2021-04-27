這天一個人跟我說：「你們這些寫專欄的KOL——」，沒等他說完，我馬上截斷：「我是寫專欄的沒錯，但不是什麼KOL。」

我跟那人說，「KOL」簡譯「意見領袖」，許多人求之不得，若沾上點也覺得很了不起。但對我而言，則是個笑話，更不要說去「爭取獲得」。究其原因，是我一直討厭「領袖」這樣物種。生而為人，有自我意志就夠了，毋須什麼領袖來帶領。對於人生的感悟，也靠自己的學習和觀察，不用盲流一般跟在個什麼領袖屁股後面才得到指引。而領袖者，又常常不是東西，顛三倒四者有，朝三暮四者有，臨陣脫逃者有，見利變心者有，投機取巧者有，更不用說存心不良者。凡此種種，見多生厭，除非存心不良，不然自己還怎麼會想去做。

至於「意見」云云，實在見仁見智，比如寫個專欄，把自己所見所思寫出來，別人覺不覺得是一種意見就是別人的事了，別人看不看得明白也不關我事了。如果寫了點東西就以為放出了一種大家會跟從的「意見」，其實不過是種自我感覺良好的主觀願望，如果還以為這樣就是KOL意見領袖了，自己說出來的意見必有份量了，哪年哪月哪日說過什麼人家都會記住了，那就更容易變成一個笑話。現在這種「自重」——自己覺得自己重要——的人很多，寫個專欄就以為做了意見領袖，自High極了。

我從不介意別人明不明白我的「意見」，明者自明，不明者省得他明。我更討厭「領袖」的背影，所以我也不想背後有什麼人跟隨吶喊。所以，我肯定不是什麼勞什子KOL，寫專欄就是寫專欄，有人看就好，沒人看，自己收檔。