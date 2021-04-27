就像英格烈褒曼，沈西城先生的夫人過身，正遇上她的生日，沈先生覺得異常巧合，更問我有何「玄機」。我昨天就談及西方人所謂生日效應（birthday effect）：不同國家的研究均顯示，死亡率會在生日前後，甚或當日，有較顯著的上升。怎解釋這現象呢？

最明顯的理由是過年過節，或慶祝壽辰，往往呼朋喚友，飲食宴客，生活習慣驟變，影響情緒與內分泌，身體狀況自然較不穩定。至於臥病在床的老人家，意識到生日來臨，很可能構成心理壓力，轉而影響生理。細心想想，不難發覺現實生活有很多類似情況。

我跑步的時候常有這種經驗：只要終點不在視線範圍，知道尚有漫漫長路，反而心平氣和，不覺疲累，可是終點一旦在望，不期然就心急起來，心一動，手腳即倍感沉重，越近終點越吃力。古人云「近鄉情更怯」，又說「行百里者半於九十」（即大多數人都走不完最後的路），我認為是形容同一種心理變化。

九十年代加州大學學者做的調查，顯示80歲以上長者中，特別多男人死於生日前一周，而女人則是後一周。研究人員試圖從美國文化角度理解。由於男人看重自己的成就，生日在他們就成了「放榜日」，是回顧一生的日子；很多男人面臨生日，不禁壓力激增，甚至不想再過生辰，於是下意識「放棄治療」，趁「放榜日」未到，就匆匆做生命的逃兵去了。

至於美國女性，傳統驅使她們比較重視人際關係，為了不讓家人朋友感到失望或「掃興」，即使纏綿病榻也會拼命無恙，所以往往千辛萬苦捱過生日，才能鬆一口氣——呼出最後一口氣。儘管這種解釋未經科學證實，但我覺得也有幾分道理。

從另一角度看，假如你不知道生日日期，或徹底忘掉它，不就等於少一個「劫」嗎？古代西方異教徒有個傳統，正是不要數算自己的好東西（包括年壽），以免引起神靈嫉妒，受「邪眼」（evil eye）注視。順帶一提，現在洋人還常做一個「角」的手勢，將食指和小指伸出來，其實這是先民信仰的痕跡——用「角」戳向邪眼，以除不祥。