做中國人真的好累，明明天天想日日望的奧斯卡小金人，之前派出張藝謀陳凱歌馮小剛等等導演都要為國人摘下榮耀，偏偏無功而還、舉國敗興；今天終於盼來了一個中國女導演趙婷，抱得金人歸，明明是「中國人驕傲」，偏偏又不能歌頌慶祝，還要拼命刪帖封殺。你說，一個要無限忠於黨的小粉紅，是不是會得精神病？

趙婷犯了甚麼大罪？不就是幾年前說了一句心底話﹕中國是一個充滿謊言的國度。

她就此由「中國人驕傲」變成「漢奸」。

究竟，她成長的過程，見過甚麼謊言？

她是1982年生的人，成長的年代正正是90年代，也經歷過1989的六四屠殺。單單是一個89民運事件，已經充滿謊言。經歷過的北京市民劫後餘生，都只想自我催眠自我洗腦，忘記那段血腥日子，也只有如此，才能如常走在長安街，才能如常走到天安門。沒有謊言，如何存活？

90年代，整個中國社會完全向錢看，先有鄧小平南巡再次鼓動市場經濟，政治環境也讓國人意識到，別跟我扯談甚麼他們的理想啦，老子只想賺錢﹗為人民幣服務才是最要緊的事！

趙婷就是出生在北京，父親是大型國企首鋼的高層，繼母是文藝界有名演員宋丹丹，體制內的她，還怕不知道甚麼是謊言嗎？

最重要是，她後來去到西方進修，也就是「肉身翻牆」，她看的想的講的，都和國內完全不同，至少她看到西方世界沒有「水深火熱、比較亂套」。任何正常人都會有「真實謊言」的感悟。

這才是去到外國應該了解的真相，知道自己留在牆內看到的是甚麼大話。可惜今天許多小粉紅，明明有能力出國，也學習了先進西方文化思想，偏偏就沒有趙婷這種覺悟，沒有察覺，或者拒絕承認自己活在謊言遍地。

香港連直播奧斯卡的勇氣都欠奉，錯過了中國人驕傲，卻順利踏足了，謊言世界。