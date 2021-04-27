日頭唔好講人夜晚唔好講鬼，專欄無端端提起周璇，隔兩天馬上見到梳孖辮上台領奧斯卡的趙婷，那個造型，雖然面龐瘦削雙目無神，而且年紀顯然大得多，倒有六分似電視劇集《天涯歌女》裏的陳松齡。印象來自鋪天蓋地的宣傳，播出時我大概匆匆看過一陣，勉強應了安迪華荷名言「每個人出名十五分鐘」，後來結識的金牌編劇說當年寫了七集，真對他不起。周璇是童年的背景音樂，只聞其聲未見其人，廬山真面目要等到七十年代末才終於得睹。中國電影節空降三藩市，應該是繼意大利都靈後的第二站，清楚記得以謝晉作品《舞台姐妹》揭幕，臨開場有個熟悉身影在眼前閃過，縱使體積較銀幕所見嬌小，化了灰也認得是李麗華。《馬路天使》周璇一出場就唱《四季歌》，新鮮如清晨的牛奶，再也想不到躲在麗的呼聲盒子裏的紅歌女原來是個如假包換的小女孩，接下來趙丹拉二胡她唱《天涯歌》，「天涯呀海角，覓呀覓知音，小妹妹唱歌郎奏琴，郎呀咱們倆是一條心……」語音未落，我不爭氣的眼淚就奪眶而出──那麼耀眼的青春，那麼悲慘的下半生，殘忍啊！

趙婷得獎感言歌頌「人之初性本善」，不知道是不是有化解「成長於謊言國度」用意，只怕掉進小粉紅耳朵會越描越黑，令人替她冒冷汗，強調天生善良，豈不是暗示邪惡環境把人變成魔鬼，唯有希望大陸成功封鎖消息，聽不到「國恥」繼續發酵吧。有個將李安奉為意淫對象的戀父癖朋友，覺得趙導的純樸師承李導，我乖乖附和：「對對對，《斷背山》不也是人之初性本善嗎？」