因為七味粉，所以有意外收穫。

很多料理少不了灑上日本的七味粉提味，牛丼、拉麵、烏冬、漬物、蕎麥麵、章魚燒、御好燒、糯米團子、天婦羅……我連雲吞麵和艇仔粥也下一點。家中的用完了，去添貨，愛用京都七味家本舖，以前可在當地買調味料，因疫情很久不能「回鄉探親」了，念甚！

其實所謂「七味粉」，也稱「七味唐辛子」，每家老店都有獨門秘方，自行調製，無指定那七味，更不一定只有七味，各有組合變化，主角是辣椒，可以配搭陳皮、黑白芝麻、生薑、山椒、海苔、紫蘇、柚子皮……甚至罌粟籽（芥子）、大麻籽（火麻仁）。由17世紀時江戶的香草貿易商（藥研堀）研發，至今仍大受歡迎。

我喜愛七味粉，是它的名字和內涵，不同元素組合，各有各的況味，但最終渾成一體，這就是人生。

上網追查一下「七味」身世，意外彈出了「七歷」、「七耐」、「七笑」、「七難」、「七氣」、「七然」……

看到「七然」：──

1.凡事順其自然

2.遇事處之泰然

3.得意之時淡然

4.失意之時坦然

5.艱辛曲折必然

6.歷盡滄桑悟然

7.心情活得悠然

我覺得第7項應是「寬心活得悠然」較合文理。這「七然」，也是一般人喜怒哀樂生老病死之間，一些挑戰和修為。

近年身邊多人都抑鬱、不甘、不解、憂憤，香港怎麼淪落得如此不堪？想也沒想過——對，這是所有人的共業，逃不掉的「必然」，只望艱辛曲折後，放寬了心，可活得悠然，「種因得果」是堅強信念，怨怒傷身無益。