以為黑客入侵Being Hacked離自己很遠，一趟Messenger回應，引來過百位朋友惹上麻煩，自己面書Facebook及Messenger都被黑客入侵，需繁複程序翻生⋯⋯過二十四小時仍未平息！

正常情況，有人在Messenger問詢電話號碼，若是朋友，應有；必然有蠱惑，回覆 「999」。

問者並非朋友，當然不回應。

一般情況，陌生人都可以進入你的Messenger問詢，如非熟人，一般拒絕回應。

回應，因為黑客入侵了熟朋友的戶口，不幸這位朋友平素比較Chill，閒閒散散不問世事，找不出我的電話號碼，或一而再再而三要求加入我的Facebook不知凡幾，習慣了，不虞有詐，將自己的電話號碼送出，好戲在後頭，一浪接一浪。

電話號碼發出後，忙去了，兩小時後才發現對方追問可見到透過電話訊息Message給了一個Code Number條碼，要我在Messenger回覆⋯⋯可惜仍未警覺；回覆立即核實Facebook密碼Reset，瞬間黑客殺入自己的Facebook及Messenger賬戶，之後大殺四方，用同一條橋利用了我的名字及頭像進入過百朋友的賬户。

黑客除了透過Code Number改變面書密碼，進入面書，也用此訛騙，偽稱用我的名字參加了「豐澤電器」的週年慶典活動，為我抽獎，旋即回覆：閣下真好運，中獎現金$1150，請傳來閣下信用卡副本，以便入數⋯⋯

至此，謊言露底，知道被騙；朋友個性甚Chill，莫說一千幾蚊，十萬八萬都郁不得儀態小姐動半根手指屘⋯⋯怎會玩這些無聊抽獎？

立即停止回應，欲上Facebook鋪文警惕朋友。

說時遲那時快，我的面書及Messenger賬戶已被改密碼，上不去了。

立即托不同朋友Tag我賬戶名字，在面書鋪文，警告一眾朋友；也已太遲，Tagged了的名字，立即被Untagged，還從我的賬戶封殺了幫忙的朋友。

這次情況發展極速，除了本地朋友以英文或中文收到信息，日本的收到日文，馬來西亞的即將原來港幣轉馬幣，豈止一兩人，簡直整條Team行事！

電光火石，立即去電銀行查詢賬戶可有異動，亦將網上理財e-Banking即時停頓。

敬請朋友原諒，也望大眾收到這個信息，慎防被騙。

電郵：chiuou@gmail.com