一位好友來電問訊，談及近況，不勝欷歔。

我和他二零零二年相識。當時有團體籌辦英文補習社，邀我督導課程。籌辦會議上，我認識了負責開辦工作的這位朋友，彼此一見如故。他盡心盡力，租地方、登廣告等等，一切就緒，二零零三年二月開始招生，不料非典型肺炎瘟疫掩至，報名者寥寥，主辦團體決定壯士斷腕，開辦計劃就告夭折。

這位朋友擅長某門氣功，後來自行開班授徒，知我罹患痼疾，勸我跟他學習，「死馬當作活馬醫」，盼能康復。我曾因病習法輪功一年有餘，不見禆益，就改習他那門氣功，見一班同學幾十人，每個星期有多班，顯然門徒甚眾。我上了約半年課，學得基本招式，從此天天練習，至今三年，病況未見好轉，但健康是改善了。前年底，這位朋友終於租了個固定授徒場所，邀我參觀，說花了幾十萬元裝修，月租也要幾萬元。不料一切準備就緒，新一場肺炎瘟疫去年初乍降，連月不能開班，撐至去年底，不能不結業。二零零三年故事竟然重演。

《冷齋夜話》卷二載：范仲淹守鄱陽時，愛一書生才華，憐其寒餓，念時人好歐陽詢書法，而薦福寺有歐陽詢碑文，拓本值千錢，就為那書生具紙墨，足夠拓一千本，好到京師出售。事事已籌備停當，「一夕，雷擊碎其碑」。人有千算，天教一算，此之謂乎。