飛上奧斯卡枝頭的趙婷，做女嗰陣在祖國究竟見識過什麼謊言，成了近日熱門的猜謎題目，甲估乙又估，當事人睬你都傻，既然已在荷里活落地生根，正確的態度是向前看。美國當然也有人車大砲，尤其做電影這行，誰不由朝到晚天花亂墜噴口水，於重重疊疊的大話中成長，就當晨早打了預防針吧，免疫能力比幼稚的洋漢洋婦強，也算贏在起跑線。一處鄉村一處例，在美國撒謊和在祖國散播假消息最大的分別，是沒有安全套可戴，縱使高高在上貴為一國之君，也不獲皇帝新衣特權，隨時遭犯上的平民百姓揭底牌，遠如尼克遜，近如特朗普，都是昭彰案例。趙導呼吸過自由空氣，恐怕已被外國勢力骨髓級荼毒，他日萬一興起吃回頭草念頭（粗俗講法乃屎忽痕），登機飛返首都機場前切記搣甩戳穿謊言的鬼妹脾氣，否則後果不堪設想。

在美國生活過的我，雖然曾經目睹MJ漂白成伊莉莎白泰萊的神奇過程，倒仍然堅信膚色不說謊，自我催眠產生的幻象只有水仙花看見，旁觀者見山是山見水是水，絕對不會發雞盲。讓我舉個就手例子：趙婷那件穿去領金像獎的愛馬仕，顏色介於白和啡之間，不折不扣黃皮膚煞星，亞洲模特兒除非出盡九牛二虎之力保養到白中透紅，或者曬成在黑暗中也放光的古銅色，面孔在它襯托下幾乎肯定呈蠟黃，好人好姐也變得灰頭土臉，贊助商如果悉心照顧，一係換純白一係換墨黑，效果不可同日而語。As if咁仲唔夠弊，件衫起碼大一個碼，桂綸鎂着就話仙氣飄飄啫，缺乏氣場支撐，只令人覺得婁婁暴暴。