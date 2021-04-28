林鄭宣布自己會成為香港電台的新節目主持人，一星期七日，每日四次，講關於「完善選舉制度」，邀請未來新選委界別人士討論。

節目主持人？這個節目是誰構思的？誰拍板邀請她做主持？為何她是最適當的人選？有咩準則？係咪公平？

這些問題不是我想問的，我是代689問的。我記得689很關心電視部的節目主持人是如何「應徵」的，想當日他還覬覦《頭條新聞》的太后一角，毛遂自薦覺得自己勝任有餘。

即是「搲撈」搵嘢做。

可惜，無人理佢。誰不知，689的前下屬，林鄭特首居然快一步，做了689想做而不得其門而入的工作，就是做香港電台的節目主持人。

我相信689應該恨得牙癢癢，憑甚麼這個完善選舉制度的「選委界別分組面面觀」主持由你擔任？

BTW「面面觀」這個節目名實在非常Old School，是80年代常用的節目名稱。今天甚麼時候會用這種「名詞」？就是交行貨的時候……或者你可以形容為「效率」。

當日689質疑「太后」這個人選時，如此質問，「怎樣申請這個職位？為什麼沒有公開招聘，為什麼不是抽籤攪珠？是不是私相授受？」或許林鄭也要出來向689交代一下，她是如何得到這個職位的？

不只特首這個電視節目主持位置要交代，恐怕許多節目主持的崗位，甚麼妹妹你好，高定低志森，都要回答689的提問，「是不是私相授受？」

若我回答，當然一定用「編輯自主」，但當日689及建制派不收貨，喊打喊殺要交代。

還有一點，習大大似乎也未試過在CCTV做節目主持人和各界人士「面面觀」，林鄭如此超前，行得太快，會否令主上不快呢？

以後各政府高官都可以做節目主持人，沒有《警訊》，直接找鄧Sir粉墨登場，「警信」，警察講嘢你要信。取消《視點31》，叫高IQ食腦的官員輪流做，就叫《腦點31》。