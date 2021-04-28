觀塘價值半億的音樂噴泉，用了幾天便壞掉了。萬能的網民幫噴泉改了個新名字：一次「性」噴泉，一次「性」噴曬半億……納稅人的錢，也算是創舉了。可能已經榮獲全球第一貴價但短命噴泉之名。

作為納稅人、夾份起音樂噴泉的其中一個冤大頭，稍感欣慰的是政府已經找到了噴泉壞掉的原因。原來是被梘液泡沫堵塞所引致的。至於那個梘液製造者是誰？全香港700多萬人都知道是東方昇。東方昇有網紅的通病，最愛自己踢爆自己，去半億噴水池沖涼那麼奢侈的事，也是他自己踢爆自己的。

政府花半億建了個音樂噴水池，結果，卻被一堆梘液泡沫毀了。讓人肉赤之餘也忍不住有少許好奇：究竟要有多少梘液泡沫，才可以毀掉一個大池？

我家沒有噴水池，我只能在浴缸和企缸分別做實驗，我分別用了手工梘、沐浴露、洗頭水、護髮素去不同的浴室試，結果，每個浴室都沒有發生堵塞現象。我大膽猜測，不是梘液泡沫引致噴水池堵塞，而是東方昇人到中年，大量甩毛，從頭髮到體毛、恥毛、腳毛無一不甩，所以堵塞了一次「性」噴水池。

至於一次「性」噴水池有沒有裝置沙缸過濾系統隔絕人體毛髮之類的極細微雜質，就只有政府的承建商知道了。

東方昇，真可惜我們不認識，否則我可以送一打保健品給你，包保你毛髮濃厚之餘，還可以推遲更年期到來。

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