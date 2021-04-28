直到今天，那張臉上無法形容的表情及一臉的淚依然時不時顯現在眼前，為什麼會這樣？一個鍥而不捨追查真相的記者；她做的本該是納稅人所供養的執法人士所該做的，但不知為什麼難道是不能說出來的原因才輕輕放過，而勇敢的她一身正氣，嚴守着新聞工作者的信條，千辛萬苦千方百計去達成使命了，她告訴世人，究竟曾經發生了什麼，本該得到更多掌聲，結果卻被認為是犯了法。

從何時起，人們所信賴的法治竟如此傾斜扭曲；太多的事實不是不知道而是不想知道，太多的真相不是不查而是知道查清楚之後等着你的會是什麼。港台記者蔡玉玲的故事已再也明白不過的告訴世人，這個城市已徹底變了，這一天，這一個判決是一個永不可磨滅的印記，阿包妹妹不要哭，你的故事再一次告訴世人世界變了，這個行業被迫要面對另一個已凸顯出來的所謂要識做標準；什麼真相、公義、是非的追查已變成不知誰說了算只能和稀泥，黑暗的世界原來已成形了，是你讓我們更清楚明白到其中的可悲可惡可恨。

美好的溫暖的有良知有道德有是非黑白分明的那個世界，忽然已告終結，原來要破壞它是如此輕而易舉，多少年來我們所深信不疑的一切，因這一次背後隱藏着那麼多無法說來的秘密而被迫改變，太多社會上所發生的事已沒有了是非喜惡的標準；新聞工作者的處境日益艱難。你的付出，你無與倫比的努力、你令世人喝采的成績，並不會因為這次令人錯愕的判決而泯滅，在亂世做一個新聞工作者需要非凡的勇氣，這些年你一路走來令人喝采讚嘆！