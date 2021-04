今年獲奧斯卡最佳導演獎的趙婷,2013年接受訪問,說她年輕時發現中國是「充斥謊言的地方」(a place where there are lies everywhere),從此懷疑人生,往英國學習歷史,立志弄清事物本質,「用資訊武裝自己」。

趙婷求真向善的精神,我很欣賞;但她在奧斯卡致詞說,幼年背誦過《三字經》,首六字「人之初,性本善」對她影響深遠,「至今仍然堅信」,我則不敢苟同。這六字真言雖不見於五經,但性善說則出自孟子。

孟子說人皆有「四端」:惻隱之心即仁,羞惡之心即義,辭讓之心(又叫恭敬之心)即禮,是非之心即智。用現代大白話表達,「四端」就是慈悲、知醜、克制與理性。一心求真的趙婷本乎「是非之心」,該追問孟子理據何在。

可惜孟子論據大抵只是單方論證,即西人所謂「摘櫻桃」(cherry-picking)。例如最著名的「今人乍見孺子將入於井」,若孟子不幸活於今天互聯網時代,將被數不盡的見死不救真實片段打臉,打到孟母都唔認得。最近香港一宗駭人聽聞的案件,五歲女童被親父繼母虐打至死,全身130處傷。人皆有惻隱之心?天方夜譚。

或許你說:孟子時代資訊不流通,不知人性醜惡,也不能苛責他。錯了,親父繼母謀殺孩子的故事,孟子必然聽過,故事主角就是舜,堯舜的舜。舜幼年喪母,父親瞽瞍再娶,生了一個兒子叫象。瞽瞍、繼母和象都想謀殺舜,孟子肯定知道,因為《孟子》書內已有記載。

那駭人聽聞的故事如下:舜的生父繼母叫舜修治糧倉,舜上了倉頂,就拿走梯子,父親更放火燒倉;另一次叫舜淘井,舜入了井,就用泥土掩蓋井口。只是舜夠命硬,殺不死他的東西,反而令他更強。舜的親人為什麼這樣陰毒?從沒解釋。孟子其實完全可以用以上故事,反過來推論人性本惡,「仁義禮智」僅是後天教育的結果。但他沒有。

孟子性善論還有很多問題,明天再談。小結一句:趙婷選擇相信的「六字真言」,說穿了只是古代心靈雞湯;若她希望弄清事物本質,就不單要質疑當世政權,更應該詰問古代賢哲。