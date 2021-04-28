中年會計師L約吃晚飯，怎知道左丁山下午回家後，竟然流鼻血，止血後上床休息一會就瞓着咗，一覺醒來已是晚飯時間，太太叫吃飯，吃了一半，八時過後，電話響起，卻是會計師W打來的：「我正在馬會等你！」人老了，記性不好，幾麻煩！

急忙趕到馬會中菜廳，連聲鎖你！鎖你！會計W笑曰：「若一早訂位在港島區，你唔會趕嚟嘞！」這個當然，有一次，賓架L話想食靚嘢，到明閣食米芝蓮三星精品，左丁山又係忘記咗，八點幾收到賓架L電話，要左丁山趕過去，趕鬼趕馬咩，晚飯時間又塞車，唯有道歉辜負賓架L的一番好意！

會計L又有乜好傾呢？原來係許久未見，講吓財經時事及未來香港發展啫。中年人開始進入收成期，自然還有一番作為，會計L嘅舊老闆F，與左丁山同輩份，早已不問世事了。講講吓，左丁山醒起有一段新聞，就係在完善選舉制度之下，會計界功能組別選立法會議員有好大變動，不再是註冊會計師一人一票選舉，而是中國財政部會派多人來港做會計界顧問，指導如何提名選委。會計W話許正宇局長已經披露咗：會計界選委會三十名選委分別由個人提名及團體選舉得出！席位各佔一半，提名方面由國家財政部聘任嘅香港會計諮詢專家協商產生，呢啲專家組成一個「香港會計諮詢專家協會」提交名單。

聽落幾複雜，香港會計師選立法會議員，竟要勞煩國家財政部，即係點？香港財庫局唔識得甚麼香港會計師專家乎！何解要國家財政部聘任香港會計諮詢專家？

左丁山唔係會計師，不明所以，會計W自己亦唔明，佢都係睇報紙先至知道在3月31日已有一間「香港會計諮詢專家協會有限公司」成立；真係佩服一啲春江鴨咁醒目嘅，老早知道完善選舉有商機，成立有關公司去搵銀。上次會計師公會選舉，新一輩會計師群組大勝，會計W已講定新一屆立法會選舉，一定係梁繼昌同路人勝出。現在完善選舉法咯，會計師全部失去手上選票，改由選委制建制派肯定當選，中年以下年青會計師大可不必計劃參選咯，啲諮詢專家邊度識得你呀！