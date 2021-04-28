歷史影劇比教科書上的歷史更吸引人關注，關注會惹來興趣。

為民族主義添柴加火，有手撕鬼子抗日劇，為表揚黨之偉光正，有專門污辱中國國民黨形象的民國劇。政治正確先行，史實必然失真，刪掉細節，如微創手術，扭轉史觀。

英治時期香港沒黨史觀的報復，為什麼一直不流行這種「辱國劇」？非因挺國民黨的人多，撐調景嶺前住民的人依然「毋忘在莒」，而是對歷史不感興趣，特別是民國時期混亂過二戰的政局，「不敬而遠之」。民國年代只是電視劇用來說故事的佈景板，頂多搭上抗日情節，此乃市場最大公因數，自然，也沒必要參雜太多悶人情節，例如，主力打日本鬼子的是哪個黨。

對1911年之後發生的事，有些人無知無覺的程度，會嚇人一驚。真人真事之一，曾經有同代人跟我聊到陸劇，問為什麼字幕會特別註明中國（台灣），然後她又忽然驚醒說：對啊，台灣當初是怎麼來的。她意思是在問，台灣為什麼變成今日的台灣，會有總統啊有台幣啊，諸如此類。知道了現狀，但對之所以有今日完全零認知。

複雜問題簡單答：共產黨打敗了國民黨，中華民國就搬到台灣去。她如夢初醒的表情，讓我禁不住追問，你不是沒聽過國共內戰吧，她竟然問：「國民黨？好像聽過。」那中華民國呢？「喔，是啊，原來國父孫中山就是中華民國的國父喔。」

這一「原來」，讓人焦慮抑鬱，她見我神色有七分驚恐，三分藐視，急着自清：「教科書沒教啊。」我用嘴唇拍桌子質問：「這是常識好不好？」不好意思，若有所謂港豬，這正是到台灣只是食買玩的乖乖豬。

若非有「今日香港，明日台灣」這句「誇張」口號，國共黨史也沒多少人感興趣。既然有人要懷舊，要「修史」就要創新。

昨文提到，如果我在教育局打工，定必按兵不動，別驚醒睡覺的人。別勾起人的「分別心」，「中華民國遷至台灣」與「中國國民黨遷至台灣」有何分別？別讓「國民黨」三個字植入到小學生的記憶體，即有機會撲殺好奇心於萌芽階段。

魯迅名言：「最高的輕蔑就是無言，而且連眼珠也不轉動過去」，在香港要「修正」史觀，「最乾淨洗腦手術就是無言，別讓小豬眼珠轉動看到過去」，米蘭昆德拉說：「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭」，那麼權力對公民的鬥爭，就是隻字不提回憶的對象，遺忘又從何談起？