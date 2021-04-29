病了一星期，中藥調理。但怎麼老是未完全康復？醫生道：「這也是常見，因為春困，濕邪不易好。」

春困？明明過了春分，過了清明、穀雨，快立夏了，還「春」？看來不因為「春」，而是因為「困」。

一些人困阻在香港哪都不能去；一些人遭囚困失去寶貴的自由；一些人受困於情緒抑鬱且不見世道公平公義，十分困惑；病人，當然是困乏。

感冒去了，濕邪困人，都昏昏欲睡，食慾不振，疲倦得起不了床。妄想不問世事？仍得依時依候爬起身開工，近日項目工作量多，更加難熬——但，要珍惜每一天！

看到妹仔和庸官的劣策，借「疫苗氣泡」將食肆分為A、B、C、D 4級云云，對防疫抗疫有何裨益？複雜而擾民，只為監察港人、強制嘟碼、催谷打針——注射疫苗後猝死的已有廿多人，近2,000宗副作用及雷諾氏綜合症（不包括瞞報漏報的個案），哪個僱主願為利益逼員工搵命博？還要受罰？只有冷酷無情的政棍才做得出！難道見到失業潮、倒閉潮、送命潮才收手？智障和精神病，回家休養便罷，為何天天出招折騰香港人？

看來「春困」頭痛的不止我，還有食肆僱主及員工，都心力交瘁。

各位，我只能把一些祛濕解乏，安神助眠，排毒清心的妙方送給你們。主角是香茅（又稱檸檬草），其特異清爽香氣不但驅蚊防蟲，還可炮製幾款飲品，治頭痛、抗感染，恢復身心平衡。把香茅用刀拍扁，煮蘋果香茅茶、生熟薏米檸檬香茅茶、薄荷香茅薑蜜茶……療效甚佳，生活再困難，先舒緩一下吧。