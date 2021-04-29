「你好，李煥英」的賈玲和「浪跡天地」的趙婷，單就此兩片，若都看過，兩個都是女導演，你會更喜歡誰？

我會投賈玲一票。因為「李煥英」創作在一個審查嚴厲的國家，導演穿了一身的緊身衣，還戴上銬鐐，但是賈玲在狹窄的空間裏最大（maximise） 、最巧地（most smartly）說了她想說的事情，在控制觀眾情緒的哭和笑的過山車之間揮灑自如，明明是計算，卻同時很率真（calculating, but not unpretending），要做到這一層，一看就知道是生活在中國的痛苦中修成的技藝，就知道更不容易。

而趙婷所選擇長居的國家擁有一片自由的天地，然而為了獎項和東岸影評人，在自由的大環境裏選擇了「政治正確」的小圈子規條。這就令電影其實變成了一種政治論述（political statement）。所以很弔詭地，在「浪跡天地」裏，我在自由的創作環境裏看見左翼意識形態的某種自我審查和遷就；但在「李煥英」裏，看到在缺乏自由的政治環境中，導演極力的開拓自由。

以市場論，「浪跡」是拍給知識分子看的小眾電影，「李煥英」是拍給農民觀眾看的大眾商品。「浪跡」的女角是男性化的中年鬼婆，「李煥英」的母親卻還比女兒漂亮。雖然前者確是一盆有機的紅薯加野草莓蔬果，帶着泥土味；後者帶有激素、染色劑和防腐劑，不錯，「浪跡天地」更有營養，但考慮到中國人的食物市場和胃口特色，不帶任何偏見，賈玲的艱辛遠高於趙婷。

因為中國電影本來也早有自己的趙婷，不過是個男人，叫做賈樟柯。但賈導的作品被指為政治敏感，遭到封殺。

所以若生為才華的導演，最重要的不是如何選角，最重要的是他在出生前選擇在哪一種國家投胎。想像若張藝謀生在歐洲或美國，成就絕不下於史匹堡加奥利華史東，隨時可以是亞裔版的寇比力克。

其實在白左的美式文革之下，荷里活的電影創作逐漸也沒有了自由，一切要突出種族鬥爭、性別衝突，歌頌LGBT，只是一伙自得其樂而以為很有型的自戀創作人不知大限之至。然而賈玲是知道的，她什麼都明白，她跟那個環境鬥爭，一面要遷就小農社會觀眾，一面還有五十億票房，而且還不惜自嘲而粉墨登場，演得還那麼好。賈玲才是天才。