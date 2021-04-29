趙婷在西方勢力主宰的奧斯卡頒獎禮，毋忘華夏文化，引用《三字經》：「人之初，性本善」帶出她拍電影初心。有人說，這是順帶向抵制她的祖國表白心跡。

如此不忌憚用最惡心態，揣度他人真善美之腹，這一巴掌，有八分力度摑在孟子聖賢牌位上。對人性、對權威保持懷疑，原是培養獨立人格與思考的訓練，那麼，懷疑別人行為背後的動機，探究人性黑暗面，究竟是善，抑或是為區別善惡的必要之惡？

滿肚子心機，算計他人心機，沒人敢說出於善意，擅於計算、城府深，也不是什麼好詞兒。如果算計算得算到成精，趙婷都已經成為漢奸、叛國，連奧斯卡轉播都給卡住了，廣大人民聽不見，說給掌權者聽又有何用？趙婷不是沒見過世面的人，幾時見過抹黑祖國之後能洗白，有平反一日？

也有人認為趙婷是天真婷，真左膠，竟相信人性本善，此說庶幾近矣。說到底，執拗人之初是善是惡，正好反映人是懷疑與信任集一身的動物。

孟子相信人之初，性本善，荀子跟他對着幹，提出性惡論，不管歷來大儒大師說什麼，首先要反問人之初，是「初」到幾時。比如呱呱墜地嬰孩，眼睛張開但視力模糊，又談何善惡。只要服侍過未懂人事的嬰兒，理應觀察到他們哭哭啼啼，有時為了要奶水，有時為了吸引大人關注，不理睬他們，哭垮了也沒效果，就會自動收聲。這原無所謂善惡，只是動物原始本能。

荀子論人性本惡，正是基於人生而來本好利、疾惡，有耳目聲色之欲，順本性而為，沒有後天道德教化，即成亂源，等於承認人的動物性，沒後天教化，沒有道德制約，跟不問是非的喪屍無異。

趙婷由國寶而成漢奸，只是遭扒糞扒出多年前說過「中國是充斥謊言的地方」；既然人性本善，又何來一個謊言掛帥的國度？無論本性是善是惡，人本來就是環境制度的產物，成長過程培養出不同物種。小小小孩生來就有說謊以自保的「惡習」，長大後更深諳謊言是人間利器，修身齊家有時靠白色謊言，更有利於治國平天下。

當今活在中國之人，難道生來就酷愛撒謊？當所有說真話的庶民都遭到懲罰，誠實人沒幾個有好下場，見孺子將入於井，惻隱之心發作，反被誣告索錢，井口原來是個陷阱，大善人也回歸動物自保求存本性。人性本善本惡也好，最美好的花，在污染的土壤，也會種下最惡壞的果，所謂初心，比玻璃更不堪一擊。