四月二日，臺灣花蓮縣有列車甫出山洞，赫然見一無人工程車攔路，煞停不及，轟隆一聲撞上，一時鬼哭神號，死者五十，傷者二百：工程車原來是從山坡滑落路軌上。交通部長林佳龍聞訊，馬上從臺北趕赴現場，逗留多日，協調救災，並沉痛宣布辭職：「我對這宗事故，責無旁貸，深為傷亡者悲痛。今非敢戀棧，待事故處理完畢，即掛冠歸去。」同時，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊，俱捐一月薪水，以供賑恤。

去年十一月十五日，香港也發生嚴重事故：有尼泊爾餐廳無牌經營，當局長期疏忽不理，是日晚上失火，七人當場燒死，十一人受傷，其中一人終告不治。火勢正盛時，民政事務局長徐英偉欣然在網上發布吃糖水的照片，還留言說上街買蛋糕給兒子吃。或批評這位民政事務局長不關心小民死活，他傲然回答：「是英文所謂multitasking（多事同時兼顧）也，（吃糖水與關心民瘼）並無衝突。」新香港高官這樣能幹，難怪他們的薪水三、四倍於臺灣總統。而最後捐出三百萬元賑恤的，則是城中首富李嘉誠。鄭月娥十一月十六日到現場看看，逗留不過十分鐘，就掉頭而去。沒有高官引咎自責，更不要說引咎辭職。

政治制度不同，官員表現自然也不同。至於孰優孰劣，不必置一字之評也。