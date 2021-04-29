特區政府用5000萬元在觀塘造了個音樂噴泉，不過見慣世面的香港人發現實物跟想像中的音樂噴泉實在差天共地，網民搜羅了世界各地造價低於5000萬港幣的音樂噴泉作比較，真正應了那句：「不怕不識貨，只怕貨比貨」。

價高之餘，還質劣，100毛藝人東方昇把音樂噴泉當作自家浴室，去沖了一次涼之後沖出禍來。兩天後康文署指公眾音樂噴泉及嬉水池區需要關閉進行徹底清潔。

半億工程，竟不敵區區沖涼液泡沫？政府無意中踢爆自己做老襯，用公帑支付豆腐渣工程。即使東方昇使用的真是大殺傷力化學武器般的超級沐浴乳，要有多大的份量才能毀壞一個噴水池啊？

用納稅人的錢起豆腐渣噴泉，不去追究有沒有偷工減料，有沒有人中飽私囊，不去尋找噴泉短命的原因，卻拿一個無辜者來祭旗，只因為他無意中踢爆了皇帝不穿新衣。

結果，100毛股價連續兩日急升，以巿價1.6元計，兩日內巿值由1.78億一度急增至4.3億元，有說東方昇沖了一次史上最貴的涼，但同時，卻也成為史上最賺錢的沖涼騷。黃絲們的反應真夠快的，而且財力雄厚，隨時有能力路見不平，出錢相助。正如政府打壓阿布泰，香港人就支持阿布泰。毛記股價反映的是香港人的恐懼，香港人被嚇壞了，害怕自己喜歡的傳媒被政府針對。

梘液泡沫會不會損壞一個噴水池？相信法庭開審會成為全球話題，上庭的工程師不知會給出甚麼答案？

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