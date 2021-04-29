Netflix有一套大衛艾登堡主持的新紀錄片，叫《自然本色》（Life in Colour），專講動物身上的色彩，拍得精采漂亮，十分好看。

動物身上的色彩，不管是地上跑的空中飛的水裏游的，都有其實際作用，都是因應生存環境，在進化中逐漸產生。一身色彩，或是為了求偶，或是為了偽裝，偽裝一是迷惑獵物，一是躲避天敵，還有展示爭霸實力。大千世界，萬物競生的手段各異，一身色彩便是其一。這部紀錄片還用了新的攝影技術，顯示了許多動物身上我們用肉眼看不見的顏色和記號，從而進入動物的色彩視覺，解開更多的生物密碼。

這幾乎就像一部以動物為主角的寓言故事，由不同的動物擔綱演出，各種各樣的行為，講着各種各樣的故事。推動物及人，聯想到人類身上，竟也類同。我們形容那些善於偽裝的人，會叫他們「變色龍」，其實各種偽裝人，因應不同的需要，耍出不同手段，何止一種變色龍那麼簡單。紅黃藍綠，裝扮起來，真的一樣，所為之事，也跟動物差不多。一隻天堂雄鳥想跟雌鳥交配，會把身上羽毛顏色變了又變，一個男人為討女人喜歡，也會孔雀開屏。孟加拉虎為了接近獵物會找跟毛色相近的草叢掩護，人類為了接近目標人物，也會掩蓋自我本色，塗上另一層「油彩」。諸如此類，要是人生閱歷不夠，信以為真，就着了道兒。

顏色既然是生物標籤，就會被利用偽裝，必有混水摸魚者，利用顏色分類，混到對方地盤搵食牟利。動物如此，人也一樣。