我是愛隨身攜帶存摺的舊式人。聽老輩說，一本紅簿仔在手，江湖救急借錢或入息證明什麼的，比eBanking可靠，因為借錢給你的也往往是舊式人。白紙黑字、吱吱響的打印聲音，份外帶來穩妥感。

既然隨身攜帶，少不免，路邊和巴士上，都跌過，慶幸都很快尋回。上星期，途經打簿機，一摸斜孭袋裏竟不在，可能剛才在體育館心急掏手機時抖落，盡人事原路歸去搜視，恐怕今次要永別了。老天可憐，給我眼尖見到一位先生手持紅色小冊，正步往體育館大門。

正常人不會空手拿着周街走吧，即使我也放袋中。我幾乎肯定他拾獲我存摺，遂冒昧發問。他呆一呆，反問我名字，我報上，他揭揭首頁，微笑交給我。我連連道謝。

愈想愈敬佩他君子。換轉誰，可能先睇睇人家儲蓄若干，都幾爽；他大搖大擺，恰反映他坦蕩蕩不打算偷窺，一心送到體育館（政府處所嘛）。要挑剔，當然可以嫌他憑啥查我名字，但他正為了保障物主啊。死心眼的話，唯有齊齊上差館，對雙方皆麻煩，幫你變成被你陀累，做人畢竟不能太私隱膠。某位先生，如果你記得4月12日，如果你看到這篇文章，容小弟在此再次感激。

我問過銀行，存摺打滿仍提供更換，但遺失了便不會發新簿，以後只能用咭。真是奇怪規矩，分明逼淘汰。

再說一件事。

近日在另一銀行開戶口，收到新咭。坦白說，我所有密碼用同一組（反正讀者們不會知道啦），我依A銀行的密碼輸入B銀行櫃員機，咦，連按兩次都顯示錯誤，我慌了，不敢嘗試第三次，因為眾所周知怕「食咭」呀。究竟哪裏出了問題？望真啲，不禁啞然失笑。

平時沒留意，number pad分兩種，1-9成九宮格排列，一種123在下方（如計算機），一種123在上方（如電話）。A櫃員機屬於前者，我習慣了，對着B櫃員機很自然照位置按，殊不知B屬於後者，難怪連續錯啦！讀者會問：「余家強你不看鍵盤嗎？」朋友，櫃員機number pad外加護罩，最需要看清楚的地方最不易看清楚，何等諷刺。

銀行一方面強調保安系統先進，一方面仰賴原始方法遮遮掩掩。網絡果然不能盡信，這才是我死握紅簿仔之原因。

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