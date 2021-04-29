4月18日蘋果日報刊登一張地鐵職員跪頸照片，幾得人驚，一名21歲青年平時有情緒問題，持有一張殘疾人士優惠乘車證，享有兩元乘車優惠，可能因為樣子實在年青，用兩元優惠八達通，易受人懷疑，故此被截查，青年人情緒激動，與地鐵職員衝撞，有肢體衝突，最後被職員制服倒在地上，地鐵職員竟然用膝頭跪頸，令人難以接受。基層職員或者唔識世界上有一個叫做Floyd之黑人，被白人警員跪頸至死，但地鐵嘅高薪高層，理應有此國際時事常識，平時已應該提醒基層職員動用武力時要留意不要跪頸，佢地千萬不要好學唔學，學2019年常見鏡頭，飛身用膝頭跪背脊。

Floyd被跪頸，哀叫I Can’t Breathe，震動美國，案件糾纏一年，最近已一審完結，白人警員Chauvin被判犯下謀殺罪，刑期未定，被告是否會上訴？截稿前還未知道，但陪審團判決已令拜登賀錦麗政府鬆一口氣，因為宣判前全美氣氛緊張，若Chauvin被判無罪，美國全國黑人大示威，繼而引發大暴動，幾可肯定。

審判時，控方證人有明尼阿波利斯市警察局長Medaria Arradondo（黑人），他在跪頸事件發生後，已立即開除Chauvin，指出警察跪疑犯頸部不符合警校訓練的道德觀，Floyd之死引發美國一場BLM運動及激發一股Cancel Culture，成為美國黑人白人，以致波及黃種人的文化衝突，社會影響難以預測。於流行文化、荷里活警匪連續劇亦有所反映。最近霍士電視的S.W.A.T劇集其中一集便有提及一名特警組成員（白人）本來受邀請到兒子學校講述警察應用科技，他興致勃勃，準備一番，誰知道最後學校受家長會壓力，稱邀請警察到校演講，是敏感事件，撤回邀請，令白人警員不滿，對上司說：「我們每日出生入死，除暴安良，代表公義，今日警察受家長排擠，竟要把我們cancel。」黑人上司答：「警察犯法又如何呢，我們的責任是服務及保護（serve and protect）市民。」很多人都忘記了，執法機關的最大道德責任是服務及保護市民，不是飛跪，跪頸，警察在執法過程中，不可使用過份暴力，及在沒有充份證據時隨便拘捕，帶上法庭，然後還押幾個月等待審判。罵美國種族歧視，雙重標準，當然可以，但大罵的時候，不要忘記美國還有一套司法制度，可平衡警察暴力。