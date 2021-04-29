只知道這一份周報在澳門出版，這次因為前總理溫家寶的一篇文章而火了，人人都想看原文，而不是從YouTube某些人口中轉述，只是發表不久已被禁止轉發被刪除了，人們的好奇心得不到滿足。

一篇人稱中南海影帝的溫家寶懷念九十餘歲去世的曾是教師的母親的文章；如今他在這一頭，母親大人到了另一頭，為什麼他會突然提起母親的教誨呢？此時此刻似乎言在意外另有所指，雖然未曾拜讀原文，也猜得到一向溫和開明的已退下火線的前領導打破沉默是因為看不下去了。

看不下去那些？任滿到期的原來並不準備退休，要千秋萬世的做下去，要把規定好的制度推倒重來，母親所教誨的公平正義原則是他在任時所信守的，如今已行不通了；少數民族的被欺侮壓迫、香港民主派人士秋後算賬之下關的關、囚的囚、禁的禁，當初自己有份抬他上轎的如今走的路線是毛路線；粉絲向偶像看齊，要做第二個毛，只是時代不同了，開放改革之後的中國又為何要開起倒車來呢？放着鄧小平路線不跟隨，他下台前曾說過的唯恐文革悲劇重演，今天令他更耽心了嗎？

遺憾至今看不到原文，但是這位心懷母親的孝順兒意在言外的已清楚明白的表達了，也因為如此，不想讓你們看到吧。問澳門的朋友，原來也不知有此鴻文，無從拜讀他筆下所謂的公平正義，自由青春今安在？此中已有人呼之欲出了，相信前後任的領導人，必定至少有兩位今天是腸子都悔青了，一個溫家寶至少還能寫出這篇被禁了的文章，而另一位呢？能頤養天年已是阿彌陀佛了。