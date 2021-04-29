昨日拙文刊出後，有讀者留言商榷，指孟子並非無視人性醜惡，所謂性善不是說人皆善良，只是說人皆有向善潛能和道德自覺，而人禽之別正在於這微細的自覺。我同意這解讀（我本就如此理解），只嫌孟子之論缺乏深度——人有向善潛能，難道沒有向惡潛能？反過來不是一樣說得通？

孟子談性善的背景，是政治游說。他遊於齊宋魏間，夢想憑三寸不爛之舌，說服國君行仁政。為達目標，自然得宣講勵志的「性善」，讓君主相信不管自己多壞，也總有向善可能。從歷史背景看，性善論是孟軻打「國際線」的文宣，只可惜國君覺得太「膠」，太史公所謂「迂遠而闊於事情」。

孟子談性善的方式，不是蘇格拉底反詰法，而是透過舉例比喻等修辭法，加強推銷效果。比如他說「人之有是四端也，猶其有四體也」（仁義禮智，像人之四肢），同段又說沒有四端心者，「非人也。」二三十年前初讀此段，心底忍不住問：「不是有人一出生就四肢不全嗎？天生殘疾不是人？」

後讀《左傳》，才知孟子那個時代，殘疾者的確不算「人」。《左傳·昭公七年》載，衛襄公卒後，孔成子與史朝討論是否應該立孟縶為君。孟縶的腳有病，不良於行，史朝竟說「孟非人也」。當時即想起孟子「非人」理論，啞然失笑。自此我就認為孟子談性善，意義不是告訴你人性本善，而是告訴你孟子怎樣定義「人」，以及他對人性有何期望而已。

對孟子不以為然的，代不乏人，如宋人李覯。《射鵰英雄傳》有段情節，黃蓉說：「孟夫子最愛胡說八道，他的話怎麼也信得的？」隨即吟出四句詩：「乞丐何曾有二妻？鄰家焉得許多雞？當時尚有周天子，何事紛紛說魏齊？」孟子說齊人有一妻一妾而去乞討殘羹冷飯，又說有人每天偷鄰家一隻雞，這首詩即嘲諷孟子故事不合情理，「老作」騙人。黃蓉唸的詩，正取自李覯與某士人的故事（見《宋稗類鈔》卷六）。

我對性善論無感，但欣賞孟子的雄辯。想起有次在巴士站跟吳靄儀聊天，她對我欣賞孟子頗為詫異，直言自己很不喜歡，可惜沒來得及問她是否受黃蓉影響，車就來了。