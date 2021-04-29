很抱歉，我一直沒有留意趙婷動向，她先前執導的兩部影片巴黎應該公映過，但似乎沒有什麼反應，《浪跡天地》因為戲院由去年十月底關門避疫迄今未曾光復，所以還未上畫，靈通朋友傳來形跡可疑的網上下載，基於道德潔癖拒絕打開來看，人講我又講，完全翻炒二手資料，兜來兜去只能圍繞金像獎頒獎禮戰衣做文章，徹頭徹尾言不及義。視電影為藝術的讀者，可能認為評頭品足十分無聊，「着件乜衫上台關齣戲咩事喎」和「佢又唔係明星，你理得佢着乜衫吖」交叉譴責，左右夾攻把我打成肉醬。嗱，你哋咁樣蝦基伯就唔啱嘞，奧斯卡擺明係娛樂，除了極權國家全球直播，有如最多人睇的另類廣告，時裝評論員早把它當作年度花生騷，外行看熱鬧，彈彈甲的晚禮服乙的首飾，應份得很呀。

據說趙導以爛身爛勢見稱，招牌服飾包括牛仔靴和卜狄倫T恤，這次尊重大會破例扮靚，叫做耳目一新，那對白波鞋更被譽為反建制漂亮手筆，用近年流行的老屈語法形容，不會不是「搞鞋獨」。成世人着衫冇厘正經的我，原則上非常贊成這種直搗大雅的革命，糅合華麗與納涼，穿出自己的風格，不過老老實實，波鞋配搭華衣美服，賦予「上面蒸鬆糕下面賣涼粉」時代意義，一點都不新鮮，導演之中不但美國的活地亞倫和塔倫天奴早就發揚光大，我們的許鞍華也樂此不疲，遠的不說，去年威尼斯影展頒終身成就獎，她便波鞋一度出席，大家見怪不怪。講開又講，若論隆重場合非傳統打扮，許導毋庸置疑是箇中高手，趙導有排追唔上──何況那件愛馬仕只能算陰溝翻船。