做了過半世紀人，跟人討論爭辯過的題目數不盡，天文地理之中，從沒問過對方相信人性本善還是惡，沒有人孟子上身，與荀子互相質詢過，即使有不同信仰，也從沒談過這課題。

依釋迦牟尼主張，執着於善惡即係有為法，如電光幻影，善惡無定法，修佛旨在求空性，去除聲色香味觸法，此說跟荀子說法相近，生來就有利欲耳目聲色之欲，順人性而為，不經教化，等於佛教所講不戒掉「習氣」，六根不淨，即活在五濁混世。

可是人人皆可成佛，是不是表示人生來無一物，染來的塵埃只是世界帶來的身外物，那麼即係人性本善嗎？

基督教比較簡單，阿當夏娃後代皆帶着原罪而生，人要靠自己行神的道路，向上帝求救贖，即係性本惡啦。

道教就算了，道家老祖宗老子直接無視善惡，沒有絕對標準，打破二元對立，主張矛與盾共生也共滅。「天下皆知善之為善，斯不善矣」，因為有「善」的標準，相比之下，才有「不善」的觀念。說來複雜，最簡單說明就是「寵為下，得知若驚，失之若驚」，比如善人受到讚譽，辱即隨來，或因得意忘形，或因惹人嫉妒。善惡好壞有無，皆為相生，生來就是雙胞胎。

無論哪一說法，最終要做一個善人好人，都強調後天修為。與其探究生來如何，不如研究成長過程如何塑造人格、不同際遇不同環境，如何讓人變好變壞。

這題目不值得大辯論，各有各堅持也好。相信自己生來有原罪、滿身惡性病毒，若不想成為病人，成為自己看不起的人，會讓人積極自救，會低下頭，懂得謙卑，對人性陰暗面築起防火牆。

若認為人性本善，要堅持下去，同樣要提防細胞變質，在病毒橫行的環境，要戴口罩勤洗手，就是克制自己被壞心感染。警醒自己未能改變這世界，也不要被這世界改變。

本來性善性惡，要做個更好的人，共同所望，都是維持道德約制惡念。若人本善，又何來進擊的巨人，若人本惡，又何來反抗的鬼滅之刃？