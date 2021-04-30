2014年雨傘運動去到尾聲時，我離開香港去了緬甸。 還記得那是十二月初某個下午，我在中區警署現場，目送佔中三子和黎智英等步入差館自首，隨後就去了緬甸大使館取回入境的簽證，幾日之後我就抵達仰光。那次在緬甸逗留了一個月，深入茵萊湖盡頭一處幾乎沒有外人涉足的地方，替那裏的寺廟鋪一條石屎路。同行的還有另外九個來自法國、美國、日本和韓國的義工，該處不止沒有互聯網覆蓋，就連電話訊號也接收不到，就這樣活了半個月。

聽當地人說最近的小鎮裏有一家網吧，付巨款可以上網，大家都抵受不住文明的引誘，趁假期浩浩蕩蕩出發，甘願花上來回六小時的行程去上網。我當時非常心焦，一直不知道香港的狀況，究竟清場了沒有？究竟各人平安與否？於是義無反顧選擇了長征，去到網吧後卻出現TVB的情節，就是網絡出了問題，最後我用了個幾鐘，才load到一張yahoo的新聞照片，始得知金鐘已經清場、 何韻詩被捕。

那是2014年的緬甸，我最深印象是他們的網絡和他們的臉。網絡是垮的，人民的臉是祥和的。我交了幾個當地NGO的朋友，年輕而熱血，十分渴望跟外國人交流，可當時的我對極權是那麼無知，只看見他們重獲新生的日子，不懂他們早幾年所經歷的鐵幕統治究竟有幾可怕。直到我看了紀錄片《緬甸起義：看不到的真相》，始知2007年他們反抗軍政府的細節，如何利用網絡把消息帶出去。鏡頭下的血和生命和勇氣，隔住螢幕都令我的胃部強烈抽痛。影片落幕後，我和朋友皆如雷殛，從緬甸人2007年的起義中我們看到香港人2019年的臉，從香港人的命運中再度交織緬甸人當下所陷的苦楚。極權的猙獰古今中外一樣卑賤，緬甸人也是我們香港人的手足。