本來準備三點出去散步，午飯時就開着的電視，播完每日醫療百科節目，接下來的清談請了珍寶金當嘉賓，回顧六七十年代曾經大受歡迎的年度馬戲班群星籌款騷，許多珍貴鏡頭前所未見，有鋪淘古井癮的我當然坐下來由頭睇到落尾。類似無綫的《歡樂滿東華》，為娛樂圈從業員募捐，當時得令的大牌飲水思源，義不容辭拔刀相助，錫身或基於體能條件限制的權充司儀，沙膽英們身壯力健，則紛紛捐軀接受馬戲班秘密訓練，有藝賣藝有力出力，俠氣教人肅然起敬。瑪蓮德烈治斟香檳遞水暖場，還是黑白菲林時代，到了瑪利亞卡拉絲主持開幕禮，觀眾已可欣賞她那件紅斗篷艷麗的顏色，其他精彩片段包括尚保羅貝蒙多半天吊、嘉芙蓮丹露和大笨象合演新版《野獸與美女》、十八歲舞台新秀伊莎貝雅珍妮瞓身木箱示範刀鋸美人等等，緊張刺激目不暇給，壓軸由沙殊甘斯堡表演一人樂隊，寶金女士旁白：「嘩，一九六六年！我仲未識佢！」

張愛玲和炎櫻把臂同遊，「兩人在一起，不論出發去做什麼事，結局總是吃」，這一年來我出門散步，通常順便購買糧食，今天也不例外，目的地是盧森堡公園另一邊的街坊熟食店。途經包包專門店，櫥窗裏珠灰色的手挽皮袋非常漂亮，一看標價過千歐元呱呱大叫，伴遊以蔑視口吻答：「你知寶金袋賣幾錢？少見多怪！」想也不想直接反駁：「但係呢個唔係寶金袋，呢個只不過係嘉芙蓮丹露袋！」哈，結果去到熟食店，在行人道上排隊，轉頭不經意望望，那個戴住桃紅色外科手術口罩的金髮婦，不是芳鄰嘉芙蓮是誰？