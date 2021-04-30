問題：你知道Mirror的隊員人數嗎？Error呢？能否叫得出一些名字？

最近數星期，一直與朋友們在玩這遊戲。有一些同輩完全不知道是甚麼回事，他們是超級化石；大部份聽過姜濤，大概知道是樂壇組合，這批是恐龍；能夠說得出組合人數寥寥可數的那幾位，算非常貼市；難得有一位記得一半名字，全檯O嘴起立敬禮。她的十三歲女兒每天播着Mirror的歌，如痴如迷，做母親的想確認一下是甚麼回事，然後，這位母親被同化為超齡粉絲，手機全是他們的音樂。

我上年底還是化石。一月商台叱咤流行榜頒獎，最佳男歌手給了21歲的姜濤，成了頭條，網上洗版有人說「未夠班」「太似韓星」，更多人捍衛「唔揀佢揀邊個」「姜濤不紅，天理不容」，我才開始留意，哦，原來是「全民造星」，已經出道二年；哦，原來有大型組合。然後看到Error隊員「193」與對台的言論，笑了，實在很難不笑，才知道他們屬於ViuTV，有一位造型很爆的經理人叫花姐，又聽了她的回應，再笑至倒地。他們的言論不在此覆述，保證有趣，各位上網搜尋。以為只不過是年青偶像娛樂新聞，跟着見到姜濤及另外二位成員，為麥當勞拍了一套同性三角戀he he he的網上廣告，市面叫姜B套餐，我才如夢初醒，開始搜尋資料以及留意2018年第一季的全民造星。麥當勞是一間一萬四千億市值公司，市場部頂尖專業，機關算盡，夠膽用上這班年青人代表新時代，做最敏感的題材，作為一個生意人，我很想知道這是甚麼一回事。

2018年ViuTV推出造星節目，100位參賽者最後選出頭三名，當中十二人組成團隊Mirror，另外四人組成Error。共六十集，我看了一半，笑了二個星期。想不起上一次看香港本土電視節目笑得盡興是甚麼年代，佩服ViuTV，低成本，幾位導師逼在一間狹窄小房，佈景簡單，但勝在計仔多鬥志夠，「呢個世界唔係有錢大晒」說得大聲很合時勢。本來脫節的我，經此節目看到一點年青人心態：有一些真夠膽，五音不全節拍不合，竟敢上台又唱又跳，認為「幾年前小提琴都係自己強項」的，一拉出來，以為在鋸鐵通，坦白說，最多笑位是這些騎呢表演。給監製花姐說幾句，即哭，未曾見過這麼多男人在哭，我們年代不懂哭不許哭，抑壓與被寵，成長有異，各有長短不能比較。我終於明白甚麼叫「媽寶男」，媽媽的小寶。節目破格，司儀評判導師想到甚麼便說甚麼，照頭劈過去，觀眾看得很爽。「媽寶男」的好處是機心較少，想成為明星目標簡單，經過幾輪篩選，打拼、齊心、分享、創作，正面又激情，有一些漸入佳境初見光華。令人感動的是這班十九歲二十歲年輕人的訊息，他們沒有說出來，卻努力去做，所以更有力量：「你們說樂壇已死，本土已死，有沒有問過我們？」是的，未來屬於他們，前一輩只懂收成，有否想過留下一個甚麼攤子，還好意思指指點點？

「難成為習慣做一隻棋，行動都顧忌，挺起腰骨被負評練勇氣……浩浩蕩蕩迎來另一新世紀，越鬧越熱鬧是轉機，越靜默越寂寞難有驚喜……新世界創造一班被選中嘅細路，不驕不傲不斷變化再進化，引發連場風暴……摩打有新電池，殘舊配件很有事」Mirror新歌，《Warrior》，要鼓掌，請看清楚歌詞，我這年紀也有共鳴，舊電池實在很有事。上星期有一隊人來餐廳拍攝，閒談中他們說，不久前去ViuTV拍Mirror，約了早上九時，他們八時四十五分到，Mirror全隊人早已恭候，準時又禮貌，見所未見。年青人努力呀，換電池很費勁，要人和，謙遜聚氣，花姐教導有方，不要被造型瞞騙，她其實是主角，大家留意了。