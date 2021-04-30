每年由一月份開始，各個影藝頒獎典禮便輪番舉行。由美國演員工會獎（SAG Awards）、金球獎（Golden Globe Awards）、英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA Awards），來到奧斯卡金像獎（Academy Awards），競選作品多有重複、頒獎典禮形式相近，獲獎者上台大都致謝家人及幕後製作人員，說明頒獎禮原應是圈內人的派對。不過匯聚一眾明星的光環，耀目吸睛，即使私人派對也可製作成全球直播的盛事。然而年年如是，也實在令人厭倦。尤其近十多年星光黯淡，我已不會特意留意舉行時間，碰巧電視播放也便隨意看上幾段。可是芸芸眾多頒獎禮中，壓軸舉行的奧斯卡，對電影人來說始終別具意義，就像一道巍峨高山，悉以能攀上其頂峰為榮。

印象中最好看的奧斯卡，是Billy Crystal主持的那幾年。Crystal以輕歌舞劇形式又唱又跳的開場、令全場笑聲震天的幽默monologue，即使後來Hugh Jackman仿效，也徒具其形，遠比不上。尤為經典的，是有一年Crystal以《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）被重重枷鎖的食人魔造型出場，未發一言已令觀眾笑翻。就是那一年，Anthony Hopkins獲頒影帝殊榮。

拙欄上一期寫《爸爸可否不要老》（The Father），認為Hopkins的演出登峰造極，對他以八十三高齡再度封帝，自然雀躍不已。那一夜，Hopkins沒有出席奧斯卡，公佈之時正於家鄉威爾斯酣睡。翌日發表得獎感言的影片，僅寥寥數語，除對獲獎感到意外、感恩言謝，便是向英年早逝的Chadwick Boseman致敬，流露紳士風範。

頒獎禮結束後，卻因Boseman失落獎項而引起牽連大波。Hopkins也是應屆的BAFTA影帝，但未有引起Boseman影迷的詛語攻擊；對於美國主辦的奧斯卡，網民似乎評審準則應與英國BAFTA有別，不把影帝寶座頒給美國本土黑人演員，就無限上綱地說是「白人至上」、對死者不敬等等。且不論近年由左膠思想主導的奧斯卡，今屆忽然把最佳導演、最佳電影等大獎的頒發移前，卻以如此政治不正確的最佳男主角獎作為壓軸，是否旨在激發熱議的精心計算，然僅就評審演出高下而言，卻實在是魚與熊掌的選擇。

如有幾位演員為一部電影的角色試鏡，對着導演試演同一段戲，由他們揣摩角色的手法、造型上的差異等，還容易決定以哪一位演員參演最為理想；但若不同演員，飾演由不同導演處理不同戲種劇本的不同角色，則難作比較。金球獎嘗試把戲種以「戲劇」和「音樂與喜劇」分類，依然沒有解決根本問題。所謂影帝、影后，其本質只是一個小圈子遊戲，由一撮電影人向那一年間對電影藝術有所貢獻的演員致敬，規矩是男女演員各一，卻非「競賽」性質，未獲殊榮的亦沒有輸掉甚麼；而且，評審團考慮的因素甚多，包括商業、政治、思想形態以至道德價值等角度，即使未獲任何獎項，也不代表作品的藝術成就因此減損。不諳就裏，對這類獎項過份看重，贏了輸了都呼天搶地呱呱大叫的，只能以「小家子氣」來形容。

今屆奧斯卡盡顯小家子氣的，大有人在。「風度」這回事，需由文化長年薰陶滋養，不是財大氣粗的暴發戶身上可以散發出來。三年前的奧斯卡結尾，華倫比提與菲丹娜惠頒發最佳電影時，信封交接竟然擺了大烏龍，誤報獲獎者為La La Land，直至這部電影的台前幕後齊齊上台領獎致詞之際，才發現得獎的應為Moonlight。La La Land的監製之一Jordan Horowitz馬上在咪前糾正錯誤，邀請Moonlight的電影團隊上台，並說能親手把那一座奧斯卡小金人頒給Moonlight，是他的榮幸。如此即時反應，展示向「對手」油然而生的衷心敬佩，是一種難以假裝的風度。

李安憑《臥虎藏龍》贏得奧斯卡最佳外語片時，網上馬上有排山倒海的聲音高呼李安是「中國導演」；今年中國導演趙婷獲頒最佳導演、最佳電影等大獎，可謂史無前例的成就，但遍地都說真話的老實國度，卻不以為然，甚至有批評說趙婷不是中國人。事實上，趙婷於《浪跡天地》（Nomadland）表達的感情、呈現的世界觀、採用的電影語言，都真的不是屬於中國的，狠批這部「不是中國人的電影，得獎有甚麼值得高興」的豪語，倒也真的不算謊言。

所謂「文無第一、武無第二」，其中的「文」與「武」，當然不是單指文字與武功。技術性的競賽可分排名，但藝術上的創作卻難有名次可言。爭論《浪跡天地》是否比其餘七部提名最佳電影的作品更優秀，結果只是不同觀點與角度之爭，與研究Boseman演出是否更勝Hopkins一樣徒然。但無可否認的是，《浪跡天地》猶如堪能登臨華山論劍的高手一樣，其藝術成就足以攀上奧斯卡的頂峰，絕非那些《夜宴》、《長城》、《流浪地球》那類垃圾可望其項背。