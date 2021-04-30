東奧在即，緬甸游泳選手Win Htet Oo卻宣佈退出國家隊，放棄自己的奧運夢。

Win Htet Oo從6歲開始學習游泳，歷經20年艱苦訓練，並於2019年在東南亞運動會的22.62秒達到東奧男子50米自由泳的B標，成為緬甸歷史上首位達到取得奧運入場券的泳手。正在澳洲受訓的Win Htet Oo，原定今年7月參加東奧，可是緬甸政變，令Win Htet Oo重新作出選擇，甘願放棄個人夢想。他在fb發文，指出緬甸軍政府殘殺平民，死者中更包括跆拳道運動員Ma Kyal Sin。作為運動員，他不屑為極權政府出征，只能退出比賽。此舉除了表達他的個人立場，Win Htet Oo也想藉此促請國際奧委會向緬甸奧委會施壓，並引起國際社會對緬甸時局的關注。

十年磨一劍，但運動員為了獲得奧運參賽資格，付出的何止是十年？他們當中的許許多多人傾畢生精力，都未必有資格取得奧運入場券。能夠穿着國家隊的隊衣，在奧運亮相，從此名載該國體育史，對運動員來說，是多大的榮耀！放棄一次奧運，其實等於放棄了唯一的機會，四年後，體能下降，還能不能再獲得機會上陣是未知數。四年後會發生甚麼事更無法預測。錯過這一次，是永遠的失之交臂。國家和民族的尊嚴面前，Win Htet Oo毅然放棄了個人的夢想，這種氣節太了不起！

跟緬甸的明星運動員相比，香港一些賺夠了名氣和金錢，早已達成夢想的歌手、明星，在香港遭受苦難時的取態，就實在太不堪了！

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