開茶餐廳的小老闆跟我說特區政府推出的分級營業規定，比如要有什麼資格，多少人打了疫苗的可以如何如何，有的可以營業到凌晨兩點，有的可以營業到午夜十二點，有的還是十點要打烊，諸如此類，越說越亂，我越聽越糊塗，連忙叫他停一停，問他究竟搞清楚了沒有，他聳聳肩說，其實一片混亂，自己也沒搞清楚。

回到最基本的問題，他說他實在沒有權力強迫員工去打疫苗，做老闆的最多曉以利害，講完大道理，如果員工找借口說不能打疫苗，他也沒有辦法。他說現在政府弄了那麼多措施，架牀叠屋，其實把責任都推在餐廳老闆頭上，「我啲夥計話想生仔，不敢去打疫苗，怕有後遺症對B B唔好，個夥計四十幾歲，但你唔可以話四十幾歲唔俾生仔，咁我唔通炒佢魷魚咩！」

我在一旁唯有好言相勸，要他體諒想出這些絕招的政府高官，他們都是有良心的人，知道自己是人工冠絕全球公務員，但凡有什麼事情，如果用很簡單的方法就解決了困難，那恐怕會令人覺得他們的錢太容易賺，所以就拚命把事情弄得複雜，普通人見了一頭霧水，顯得高深莫測，這才稱得起高薪厚職，才有個官樣。至於你搞不搞得懂，跟夥計會產生什麼矛盾，那就不關他們的事了，反正你困惑就對了，你不困惑，怎麼顯出他們精英呢？

小老闆翻着白眼看我，臉上隱隱顯出一層青氣，我馬上埋單，連剛剛添加的一杯凍奶茶也不要了，免得走遲一步，他會在那杯奶茶裏送贈品。