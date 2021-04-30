忽然之間，坊間熱炒海南雞飯這款食物，原來是在香港特首博鰲論壇上推廣而忽成熱門；她始料未及的是一片赤誠的鼓勵年輕人到蕉風椰雨的大灣創業，並享受當地美食「海南雞飯」不料一開講豁了邊，原來該地並沒有海南雞飯，正如揚州沒有揚州炒飯，香港腳也不能冤枉說是香港特產，而瑞士雞翼並非出自瑞士。

多年前曾去過海南，也見識了東坡居士念念不忘的東山羊，吃竹葉的東山羊與其他各地的羊其味不同，也許是嫩竹令羊無羶味吧。吃竹葉的羊烹煮後鮮甜清香，阿彌陀佛罪過罪過，竟真能令一向怕羶腥的我為此美味嘆個不止。

有人說一闊臉就變，其實一個人一旦熱昏了頭，那股姣勁就令人頂唔順，明明看來斯文淡定的官兒，到了台上一吹起水，與在香港電視中出現的那張撲克臉冷冰冰的言談舉止竟有天壤之別，可惜興奮過度口不擇言，事前又沒有備課下工夫，才鬧了這樣一齣笑話，有排被人一提再提。

其實海南雞飯也是我愛吃的，在星加坡瑞記曾吃到不少食家都讚賞的地道海南雞飯；當地文華酒店也有供應，其味與瑞記不相上下，是為代表作，多少年來吸引了不少食客特地前往問津。

早些年香港也出現拆骨的改良海南雞飯，也許太費工夫，加上飲食業的幾度蕭條，如今我們所吃得到的雞飯， 大部份並不合格，用的是冰鮮雞冇雞味，材料也馬虎不正宗，看來真要千里迢迢到海南島才能吃到標準的海南雞飯矣， 若此款食物真令她念念不忘，何不在香港推廣特色香江雞飯？好叫打工仔有工可開，有雞飯落肚？