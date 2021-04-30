香港真係遍地黃金，電話騙案黨亂咁打電話都可以掘到金礦，網上交友有騙徒扮英國軍官滾富婆，又有騙徒扮純情少女呃退休寂寞老男人，似乎騙徒處處有，只要下定決心行騙，就可能有機會中寶，發達話咁易，好似最近嗰單山頂富婆被騙兩億五，直情係電影編劇都編唔出嘅劇情。逾九十歲老婦點解要收埋咁多銀行存款，而唔係一早分配予子女，留番一億半億做安家費，已經幾難使得晒啦，電話騙徒呢次係行運行到落腳趾尾。

最近又有新招數，律師W去陸羽飲茶之前，收到一個電話，指係衞生署打電話嚟，話佢曾經到過一個確診處所，要佢回電按一，按二，律師W一聽就知係假嘢，立即收線，左丁山聽完當作笑話，點知返到屋企，就知道四姨仔收到一個同類電話，係衞生署講普通話叫佢回電，四姨仔為之震騰騰，坐立不安，左丁山話畀佢聽，衞生署職員一來唔會打電話搵你，二來唔會講普通話，梗係假嘢，唔使理。點知另一位親戚話，你都講香港正在變質，警察部放棄英式步操，改用中國式步操咯，衞生署唔講廣東話，改用普通話都未必係fake news喎。左丁山正想反駁，手機響起，係外國211字頭，知道係假嘢，聽吓有乜新招數先，電話傳來聲音：「你有重要速遞文件，請按一字……」唓，舊招啫，即刻收線，然後固網電話又響，竟然係衞生署來電，廣東話講：「最後通知……」

假資訊騙錢層出不窮，警方唔知有冇理會到，或者警方忙於搵fake news，冇時間冇人力去追蹤真正立心行騙嘅匪徒。拉記者係比較易啲嘅，古語有云「秀才遇着兵，有理說不清」，但去拉真正騙徒呢？俗話又有講啫，道高一尺，魔高一丈，大家睇開啲啦，銀包係自己嘅，睇實啲至為重要！執法機關係好忙碌嘅，你懂的！

次日去到馬會飲茶，見到律師T夫婦與兒子及孫子四人坐低，點解唔見媳婦，要由兒子餵奶畀七個月大孫兒呢？律師T話：「堂食只限四人，新抱唔嚟得，況且佢做教師非常忙碌，星期六還要開工。」今天教師當然忙碌啦，教育局一紙通告，要教國安法，校長就面青，與副校長、科主任籌謀如何教，教乜嘢，以免被小人篤灰，真係頭都大。律師T話：「我地都係盡量不參與咯，睇住自己身體至為緊要。」係啫，佢個仔及個孫又如何，能不參與乎？