最近接受一位記者訪問，談一些我以為平常不過的事，語畢，記者千多謝萬多謝，謂現時找人做訪問很困難，還有人願意開口已經難得。

稍為留意一下新聞，你應該發現，很多聲音已經消失。

一大群平常最無畏無懼的，都已經在監獄，或者候審期間不得保釋，未審先坐監，就在鐵窗之後被滅聲；很多人就算獲得保釋，亦因為嚴苛的保釋條件而不敢言不能言。

又有一大批人，曾被捕而未起訴的，按法例不算進入審訊期，傳媒可以自由報道。但有些傳媒老闆不知哪裏來的新規矩，謂這些人因為「涉刑事案」也不准做訪問。

還有很多人，嘴巴還是自由的，但眼見紅線亂劃，動輒得咎，高壓氣氛下難以暢所欲言，為免講多錯多，也就明哲保身，講少句。

又有更多人，清楚知道這不是講道理的時代，理性分析沒有用，情感動員亦多餘，反正「你鍾意點就點」，講多無謂，嘥氣。

願意說話的人少了，能說的事也少。紅線本來已像羅網交織，疆獨藏獨台獨問題，老早已是禁區，若要講，只能批評，或被動地引述官方立場。香港電台英文節目年前做的專輯，主動出擊找維吾爾族人講教育營遭遇，近日被愛國五毛翻舊帳，最後記者辭職。

有關領導人私事、黨政高層財產、太子黨醜聞等，早已絕跡香港報章，最近「惡俗維基案」，網民牛騰宇在網上披露了習近平及其女兒私人資料，被判監十四年；翻查慧科電子新聞剪報，全香港眾多報紙，竟然只得《蘋果日報》有報道，這可是法院公布的公開資料，這事件顯然有新聞價值，報章怕什麼？

至於重大爭議如國安法、政制大修改、教育大洗腦、傳媒大清洗，很多所謂主流傳媒若還會討論，只能講細節執行問題，已經沒多少傳媒會探討大原則對錯的問題。

還有「辦喜事」的心態，偉大祖國滿腹大計，傳統媒體聞歌起舞，除了大灣區、一帶一路、基建膜拜狂熱，最新有冬季奧運、十四五規劃、共產黨建黨一百周年等大喜事。國家「擺喜酒」，主旋律和諧溫馨，媒體有銀彈贊助，內容歌功頌德，分析批判幾近不聞。

面對資訊黑洞，不要習慣。當你看見林鄭月娥開始佔領大氣電波做節目主持為自己連任造勢，當你看見媒體充斥黨國永遠是對的新時代節目，請保持心境澄明、洞若觀火，聆聽那些被消失的聲音，觀察你沒有看到的什麼，讀懂在黑洞中逃逸的微瀾；記住那些曾經的自由，想念那些遭滅聲的人們。