樹仁新聞與傳播學系兩位女生訪問我，其中一條題目「探討網絡與網媒興起對傳統傳媒行業的影響」。我直至2017年才從《壹週刊》離職，橫跨兩代，她們搵啱人了。

Internet又快又有聲畫，於大眾受惠；但既然針對「行業影響」，我就答於員工並非好事。係，我離職時未傳出賣盤、未算很大政治壓力，直接因為我懶而已。

網媒比起紙本，挾無限空間和時間。在網上出50個posts跟出100個posts，server成本不似紙張印刷般斤斤計較，遂構成貪多務得，以量取勝。同理，辰時卯時爆什麼立即擺上網，等如24hrs on call，基層可以輪更，主管級永遠難釋重負，對本已吃緊的人手無疑超標負荷。毋寧說，紙媒是有勞有逸的工作，兼顧網媒是無勞無逸的工作，sorry，我逃兵了。

舊式流程──趕deadline寫好稿、編輯、仔細校對、最後檢查清楚，然後付印，除非大新聞另搞號外，一天歸一天、一星期歸一星期。在deadline前，提早完成都無用，總要等翌晨才發售，所以容許同事有時間（雖然也急）潤飾、fact check、執正件事。追求完美主義者我建議宜從事紙媒。網上世界，鬥快的誘因過份強烈，你花多一小時fact check一條料，結果比競爭對手遲出post一小時，老闆不會欣賞你，只會怪責你慢過人。所以造成網上錯漏、錯別字百出，所以乃有Facebook「新聞噏乜９」資源不缺嘲笑唔停。

在傳統紙媒，基本不存在抄襲新聞的。正如上述，各報刊深夜完成付印，第二朝一覺醒來，赫見對手刊登獨家消息，揼心之餘，洗個臉返工可能做些follow up，想搬字過紙都不可能亦於事無補，因為再出版又要一天之後了。這種獨一無二遊戲規則，鼓勵業界發掘秘料，一雷天下響。但於互聯網，「老獨」已沒大意義，文章內容無版權可言，略略改換詞句就得，即使抄襲者欠獨家圖片，稍加包裝得靚靚照吹也或蒙混過關。大媒體copycat小媒體，相隔幾分鐘，網民怎識分誰先誰後，或者乾脆只習慣睇大媒體，反正content farm最終差不多。當然，獨家消息可能錯，正因為網上跟車太方便，跟車太貼，一錯便連環炒車錯，於是又有「新聞噏乜9」撲出嚟笑。

那就不單從業員叫苦，大眾也不一定受惠啊。

網媒貪婪了份量和時間，犧牲了精緻和嚴謹，寧濫勿缺，既然不用寫得好和準，何須聘高手？倒不如壓低薪酬請新丁，可憐某些記者入行連採訪都沒試過，足不出戶「搞農場」就得。

樹仁兩女生望着我，慶幸今次是面對面訪問。

yuekakeung@gmail.com 隔星期六刊登