好像沒有跟大家說過，我並不喜歡喝醉。愛酒，不喜醉。人喝酒，是享受，酒喝人，是難受，嚴鑑。

醉了很煩，斷片更煩，麻煩到別人更萬萬不該。宿醉酒醒，由頭到內臟全身受罪，失態失言失憶失禮，「失s」又sucks，沒什麼值得高興。年少輕狂過，夠了。青春遮三醜，唔係講笑。人大了，要學懂自愛自重到足夠不讓自己尷尬的地步。終日亂醉，或許豪邁，多少有點自毀。爛醉，嘔、罵、攤，不好看，我貪靚。

「酒可好，不可罵座；色可好，不可傷生；財可好，不可昧心；氣可好，不可越理。」張潮在《幽夢影》論酒色財氣，簡而通透。

應屆奧斯卡最佳外語片《醉美的一課》，求醉，卻根本不是關於酒醉，是關於清醒。

與其酒醉三分醒不了，不如清醒時能醉三分。

影片因為挪威心理學家Finn Skårderud的理論，說“humans are born with an alcohol blood level 0.05％ too low”，補足一點點恰到好處的酒精，人便可更放鬆、更有創意、音樂感更強、更勇敢。0.05％的magical三分醉。

正合我意。我愛的從來是喝至將醉未醉之間的：微醺，不多、不少。人會放鬆一點、放浪一點、放肆一點，心裏的一點野，會被釋放出來赤裸奔馳，把該忘記的事，該放下的人，又拿起，在一把叫不顧一切的鋒利刀口上，在萬劫不復之前，踩踩鋼線，非常過癮。不過，你又明知有一個後果，叫下一站萬丈深淵。

為了誘人又性感的微醺，Martin和三個佬友，決定進行一次實驗，驗證0.05％的真理。四個身為中學老師的同事老友，全日飲適量的酒至剛好的自hi，上堂飲放學飲四圍飲，保持0.05，得咩？

一切由四人飯敍時唯一本欲滴酒不沾的Martin提出，一餐飯看清人生：他囿於自律，困於責任，拘謹得沉悶。年輕時為家庭，犧牲過理想，放棄了興趣，得到是平凡。教書，結婚家庭小孩，孩子大了，回望半生，看看鏡裏日久失修的自己，零魅力，再看十年如一日的老婆，視自己如一件老傢俬，零欲望，開始懷疑人生，有點自厭。

有一個監獄叫循規蹈矩，待久了會很沒趣。身邊不快樂的抑鬱朋友，很多都覺得自己沒趣、沒生趣。

說穿了是中年危機上身，郁達夫說的「人到中年兩不堪，生不容易死不甘」，片首才會問：什麼是青春，什麼是愛情。

年少多好，愛情多熱。天然縱情率性，戀得發燒。

但酒精不能回春，也不是愛的答案，或者雞精。對人生的控制放手，就是失控的開始。嘗過甜頭，興奮於0.05％的魔法之後，就是120％災難的開始，慢慢在刀鋒上失去平衡。海明威說，所有破產都是一樣的，逐漸地，然後突然地，包括理智。

追酒酗酒濫酒，三分醉守不了，超標再過量，走火入魔玩大咗，實驗要終止，代價包括家散、人亡。

很怕把喝酒當成逃避、水泡或治療的人，這樣對不起酒嘛！酒一定是好東西，否則上帝不會讓耶穌把水變成酒。有限度放鬆放肆和恨錯難返之間，太多警告信號你視而不見，有什麼閃失一定是人錯，不是酒的錯。偶爾放鬆軚盤，沒叫你醉駕或無人駕駛。

《醉美的一課》，是明白受傷也是成長的一部分容易，醒覺沉悶磨人是生命一大部分才叫大悟。村上春樹看見抽屜滿是接疊整齊的乾淨底褲，便感到幸福，已經贏咗，從日常自得0.05，才叫人生勝利。酒可解憂、解嬲、消愁，但活得happy要令自己有趣，感到生趣。沖繩人特別長壽，專家發現是因為“Ikigai”──每朝起床對生命有目的和期盼，不像Martin老友Tommy，戒酒之後回復正常太枯燥，不見得有什麼意思。Martin老婆的心碎，是原來我於你並不足夠，不是故事平淡但當中有你已經足夠。

二字記之曰：Jazz Ballet。人生，芭蕾之中，何妨爵士一下，規矩之中，即興一下，Martin年輕時學過jazz ballet，放棄了，最後那場戲，有歌有舞有酒，穿過喜和悲，跨過生和死，醒中有醉，是精彩的普渡。幾多歲，都可以做romantic fool，可以率性，可以放自己監，但出來不一定要打家劫舍。

釀酒，喝酒，從來是關於平衡，不over，不under。偶有over、偶有under，又平衡了。