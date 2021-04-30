印度變種爆發，中國人欺負印度，華文傳媒紛紛稱呼「印度變種病毒」。

中國人都玩過擊鼓傳花，According to 袁國勇教授，病毒武漢最早出現，相繼美國、意大利、英國。看見大陸傳出大量印度民間燒屍的圖片，雖未辨真偽，身為華人，泛起一股種族優越感加「還是專制比民主好」的「制度自信」，若是做心理醫生這一行，可以理解，還寄以悲天憫人的同情。

論欺凌印度，聲稱大愛包容的拜登政府一馬當先，拒絕施以援手，繼承川普的「美國優先」，直到智囊提醒：印度洋還要靠印度看守着，不要把印度逼到某國那一邊，拜登如夢初醒，說好好，疫苗就來就來。

印度也向英國求救，英國一樣婉拒。英國人的記憶比較長，他們都會記得當初邱吉爾等勸喻甘地不要獨立，否則將會是一場災難。根據艾登保祿的電影「甘地傳」，甘地非常自豪地說：有天大的災難，不關你們英國事，印度人民會獨力承擔。

若今日印度還是殖民地，萬惡的英國殖民者必強硬禁止印度人去恆河洗浴、禁止去廟宇聚集。甘地今日在生，會組織遊行示威。不過到底是文化多元重要，民族尊嚴又可不可以如民主一樣當飯吃？此等重大的人文口水花課題，到此關頭，左膠提早下課，帶頭雞飛狗走。

至於香港，我們專欄作家兼KOL，從此名正言順，也可以跟隨特區政府及全部華文漢語傳媒，正式改稱「印度變種病毒」，簡稱「印變毒」，方便地（conveniently）避過某中國政協副主席打開某報天天有幾多個「武漢肺炎」及其貌似頗激動的審查警告。

從此監察香港特府呼喊「印度變種病毒」的反種族歧視職責，在印度駐香港領事館，in case該國領事館新聞官需要，平機會傳真號碼：25118142，電郵：eoc@eoc.org.hk。

請問印度人民：你們還不被欺負夠嗎？還是血液中有英國人的器量基因，認定與你們蔑視的人，從來不在一個值得答理對話的層面？