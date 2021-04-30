印度的武肺變種病毒肆虐，死得人多，官方數字20萬，據說逾百萬，火化爐也因過度繁忙而毀掉，屍橫遍野，耐不得氣溫，擱不了多久，只得在空地當眾燒屍……

印、巴、菲都嚴重，泰國已響警號，近來每日感染人數大增，不少退休醫護人員出來幫忙打針，大家守望相助，解答疑難，政府和人民都從心出發，民間為防疫，所有傳遞、接觸，盡量90度鞠躬，或以長叉、拉繩方式，保持社交距離。

見學生們都戴上兩邊伸出長翅的帽子，保證不會靠近。其實這種「一米帽」，中國大陸的學生和景區員工也戴過，沒全國火起來，應是自詡「清零」已無疫情，不推廣，不提醒，免礙觀瞻令人不安。

向左右兩邊伸出長翅（長耳朵）式烏紗官帽，古時已有，大家從古畫像和影視製作中見過，相傳是宋太祖趙匡胤發明的，自他黃袍加身登基後，疑心大，怕寶座坐不穩，朝中大臣沒尊沒卑的交頭接耳，竊竊私語，令他心有陰影。遂不動聲色研究一種特別的長翅帽製造距離，大臣們便無法耳語了。可見心胸狹隘。

有專家指出，在宋朝之前的官帽兩邊也有長腳「幞頭」了，並非老趙當設計師——但老趙治下，長翅以鐵片、竹篾等做骨架，愈來愈長、挺、硬。沒想到一場瘟疫，又復古了。

會否在香港流行？本城最詭異之處，是明明疫情稍緩，忽地神秘地再起波瀾，一波二波三波四波，第五波又在望，有人根本不想疫情消減？遑論結束？否則如何借疫嚴控……不如人人戴頂「一米帽」，還可私議朝政嗎？