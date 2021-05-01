現在全世界都講氣候轉變，視氣候（Climate）為頭等大事，非止關乎國家安全，直情係關乎地球安危，於是乎中國美國在好多方面係互相對立，立場不同，一講到氣候，畏於世界輿論，都可以坐埋一齊傾大原則，傾到細節咯喎，當然有排拗頸。

拜登話美國到2050年希望達成零排放，習近平又話到了2030年中國達到碳排放峯尖，力爭2060年前實現碳中和，日本首相菅義偉聲言日本2050年零排放，韓國總統文在寅宣佈在2050以前達到碳中和目標。

個個都望住個天唸唸有辭，零排放，碳中和，追唔上潮流就會被恥笑嘅嘞，所謂碳排放，絕大部份係因為全世界使用石化燃料，燒煤最污染，燒石油次之。用天然氣會好啲，核電有最低排放量，但自從切爾諾貝爾、三里島及福島核電事故後，環保人士大力反對核電，於是乎剩番再生能源係未來希望。再生能源有三大類：風電、太陽能、水力發電，還有汽油可用乙醇代替。睇真啲，乙醇需要大量玉米、甘蔗甜米等植物嚟生產，直接推動巴西農民燒森林嚟種植，破壞亞馬遜原始森林生態環境；水力發電要建堤壩，亦係破壞山區生態，引起國際紛爭，例如埃塞俄比亞在尼羅河上游建堤壩，埃及大力反對。中國在雲南境內湄公河上游建壩用水力發電，整個中南半島之湄公河水域都受影響。講嚟講去，只剩番太陽能與風力發電比較少啲副作用。

香港有冇資格講碳中和、零排放呢？水力發電一定冇啦，太陽能須利用龐大土地，香港有地都用嚟興建公屋啦，凡係要用大量土地，香港都係負擔不來的奢侈。風電有冇得傾？據專家話，風力資源最好嘅地區係在山脊，香港山多，應該好辦，但香港郊野公園範圍大，幾乎包含所有山脊，政治上冇得郁，或者要待選舉制度完善化之後先至可以傾，於是香港只好在水上搵地點安置發電風車，當作裝飾用途都好，可顯示香港亦都盡咗力關顧氣候變化。中華電力今年慶祝120周年，宣佈正在設計、評估環境，在清水灣半島9公里外設置一個風力發電場，約16平方公里，可放置31台（6.45兆瓦風機）或17台（15兆瓦風機）發電風塔，發電量最高200兆至255兆瓦，佔中電總發電量2%至3%左右，中電表示有助降低碳排放，唔知有冇人反對呢？