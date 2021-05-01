沈旭暉推薦唐鳳的一本書《我所看待的自由與未來》，真是一本好書。我對唐鳳一直很好奇，一段時間來看了有關她的一些文字與訪問，她是台灣的一個奇跡。

唐鳳父親是中國時報副總編輯，母親是該報副採主，遺傳優秀，家學淵源，智商一流，本來就是一個特異的孩子。更特異的是，她還是變性人，她在十四歲起就脫離學校，自學成才，更奇特的是，她後來憑電腦和網絡科技闖出名堂，35歲被中華民國行政院聘為政務委員。

沒有大學學歷，又是變性人，居然做官，這樣的社會，這樣的政府，雖不能至，心嚮往之。

政府聘她為官，是希望借助「數位經濟」，與「開放政府」的政策協調整合。看到「開放政府」四字，令我們身為香港人的，更加百感交集了。

一個資質和性向特異的孩子，她的成長一定經歷很多曲折，一定不合群，遭人白眼，承受沉重的精神壓力。唐鳳幸運的是，她在台灣長大，她有一個開明的母親。

唐鳳成就自己的傳奇，天賦異稟是一回事，她身上那種自愛﹑自信﹑自由的資質，又是怎麼得來的，這才令人好奇。

從小異於常人，身為男子，心為女子，他人視為怪物，如何培養出自愛？她不曾自暴自棄，自甘墮落，一定有家庭和自身的原因。

她八歲就自己編寫電腦程式，那是一九八九年，還沒有多少成年人開始接觸電腦。她如何知道那是自己一生追求的志業？她的自信心從何而來？

在她的年代，老師打學生，性取向不可對人言，讀書是苦差事，到美歐留學是年輕人的夢，唐鳳自由的心性又是如何煉成的？

台灣不只有唐鳳，更有大量與唐鳳資質與心性相近的年輕人，有讓優秀年輕人成長的社會環境。台灣有今日成就不是偶然的。

看看唐鳳，再看看香港。今時今日，教育局連小學課本都要求服從政治，中華民國竟然不在台灣。唐鳳若生在香港，豈有活路？