我想你會喜歡見到花。

很久不見的日子，不見了很多人的日子，總是有點潮濕。又一個月了你好嗎？記得在公司總會收到你送的花，過時過節，你會送來蘭花，公司的高層都有，是禮數，是心意。我想你是愛花的。

《咆哮山莊》說愛像森林裏的樹葉和樹下永恆的堅石，隨四季而變又不變，讀到時我想，會在每一片葉子上看見想念的人。看見你的葉子呢，應該要相當大，而且有聲，聲如洪鐘。

你家的花園總是種滿鮮花，飯廳也是花。記得有次如常去吃飯，看見花園中多了一幅Vertical Garden，忍不住讚了：真好看。然後有一趟，你便命人在這花牆前，設置好舒服的餐桌架步，我們轉轉陣，微風陽光，戶外午飯，al fresco下，吃了你每年供應不絕的白松露lunch，飲些酒，講些粗口，爽。

近日有朋友送來了不可思議的微型小花，花型似蓮，才1-2cm大，幽淡花香，很神奇的。不過養在一個拳頭般大的小小苔球上，不必泥、不用盆，久不久在小碟上放淺淺一泓水，它便不停地開花了。說是在花墟買的。

未開時，小小花蕾是粉紅色的，初開的小花呈淡粉紅色，盛放時變成全白，有點樸靜清貴。

個多月前我和小傢伙初相識時，它還是羞怯的，枝葉未盛，現在竟蓬勃煥發起來了，毛生生，我睇佢肥咗又靚咗，應該在我家頗開心，覺得我待它不錯，住得相當快樂。

送花人說這小東西，是在花見《易經》：「天行健，君子自強不息。」不必什麼條件、幾多養份，自求我道。

好奇追認它的身世，原來它叫「姬月季」，日系，花色隨溫度變化轉色，天涼花色深，天熱花色淺，夏天偏白，春秋粉紅，冬天基本上桃紅色的，園藝界稱為嬌容三變，有趣吧？

我爸爸也是個愛花的，自小家中都是花。他更喜歡無事發姣買些花給我媽，有時在離我們家只有兩分鐘距離的利園酒店花店，有時在街市的福記花檔，家中的花、每年的年花都是跟他們訂的。

小時候我不怎喜歡花，傭人放假爸爸就點我去澆水，小學雞的我很憎淋花。明明他說，如果我要養魚，就得自己照顧，花是他要養的，怎麼卻要我來澆；我也是他要養的，怎麼要我澆他的花？爸便說，推理題做得不錯，然後叫六姐替我洗澡，澆我。

我還記得澆水的次序，反正順序餵飼：第一盆是米仔蘭，盛開時家有淡香，然後是粉紅的茶花、紅玫瑰、曇花、紫色較剪蘭，等等。

現在我家也種了些花，陽台中最大棵，人一般高的白蘭，每年都不遺餘力開花，我會摘下放在淺水裏養，一室芳菲；也會送些給朋友，讓他們也香一下。老爸以前喜歡替街上的伯伯婆婆買些白蘭，回家後在小銀碟放淺水養着，放書桌上，燈下陣陣花香。我老想找回一隻像他那樣的小銀碟，老是找不到。

有次在太古廣場辦完事，想買些花給家中那位，便又去了大愛的Ellermann花店，他們常有特別的花，不過貴到肉赤。有些花聽見名字，既古代又詩意便想買，如這叫「白飛香」的，一支支半球狀小白花，清清白白，多好看，要了，心想就欠一個西門吹雪。我選了淡淡粉紅的豌豆花來配，自覺溫雅，就這樣歡歡喜喜回家去。

後來得知，豌豆花的花占卜是「專情的人，真心愛上時，甘願深情的獻上自己」，其花箴言是「當失去時，才會了解其真正的價值」。

不能相見的日子，總得找些花送你，生生氣。

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