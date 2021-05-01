上月，新香港社會福利署致函多家收容所，說去年初供給的防疫口罩品質不及格，不宜使用。有收容所負責人說：「那些口罩早用完了，怎麼現在才來通知？」其實他們應已習慣鄭月娥政府的作風，還抱怨什麼。

奇怪的只是：社會福利署所說的口罩，全部大陸生產，生產商包括湖南省企業長東醫療器械集團，戴在面上，一呼一吸，都是祖國的愛，同胞的關懷，令人感動，令人興奮，即使真的「微粒過濾效率未達標準」，按下不表就是了，社會福利署呼籲棄用，使人想起工聯會會長吳秋北的話：「你這是什麼態度，什麼立場？」

就以大陸所產科興疫苗來說吧，有人指出其防疫效率遠低於德國的復必泰疫苗，其獲准在港使用也沒有依照正常保安程序，這些都和長東集團口罩「微粒過濾效率未達標準」一樣，是無可置疑的事實，但鄭月娥還是一本愛國之心，痛言：「有人散播失實消息，危言聳聽，甚至有意污衊國產疫苗，其中少數更為醫護人士，令人痛心，必須譴責。」所以，有老嫗三月二十日注射科興疫苗之後，翌日暴斃家中；有老翁三月二十七日注射之後，同日中風，當局都按下不表，以免散播失實消息，污衊國產疫苗。反正一切都會有專家證實「與科興疫苗無直接關係」。

社會福利署人員也許不是有心污衊國產口罩，只是的確欠缺了一點愛國教育。