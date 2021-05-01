香港地產霸權，很多人要住劏房。說起地方狹小，很少人用女性的角度來說明。

譬如很久以前，女人住的房間，叫做閨房，必定有一張梳妝桌子。

「妝罷低聲問夫婿，畫眉深淺入時無」，沒有一張梳妝桌子，何來如此戲劇空間。「照花前後鏡，花面交相映。新貼繡羅襦，雙雙金鷓鴣。」沒有一張桌子坐下來，又如何照鏡看得仔細。還有「可憐無定河邊骨，猶是深閨夢裏人」，這個景裏也有一張在鏡頭外面的梳妝桌子。

港女上班時在地鐵和巴士車廂裏補妝，一看就知道雖或有男友，唯尚未置業。港太在米芝蓮餐廳裏補妝，還看一身珠寶Chanel行當，就知道日子過得寬裕悠閑，又是另一種Mood。

而不論港女港媽，都喜歡結伴三兩一齊去洗手間，在大鏡子面前補妝，一面補評在餐廳裏不便開口的某人長短。然後整理好手袋衣衫再結伴出來，再面對大家討厭的那個人，桌子旁邊重新坐下，沒事人一般。

女人的化妝是出場，補妝是過場，strictly都應該在後台完成。被香港的昂貴地產尺金寸土地通通逼到了前台，在「人生如戲」這樣的context裏，是一大掃興事。

雖然看「帝女花」，若讓戲迷開演前半小時可獲准進入化妝間看看任白怎樣化妝，最後任劍輝端詳鏡子，對白雪仙喊一聲：且慢——再為她輕輕補半筆唇絳。這樣的Making of，不止彌足珍貴，拍下來存檔，百年之後令人觀之而垂淚。

這個社會從何時開始，不但將年輕人趕上街頭之前，必有徵兆，先將女人都趕到公眾場合來補妝？都學會不再介意被當做職業婦女。想像五十年代的舞廳交際花，要趕下一位老闆的場子時才那麼匆忙吧。讀瑪利諾那樣的女校，修女是嚴格禁止這樣子的。那時香港中西交匯，那時的修養，縱連維多利亞淑女風範，橫接西關小姐。然而無論如何，都有一個自己的房間，就叫做閨房，房裏有一張梳妝桌子。

雖然今日此小動作系列，公諸於眾，那種專注和認真，對於旁觀的男人，也是一道小小的風景。尤其是最後兩唇閉合，眼睛瞧着手中的小圓鏡子將唇膏印得均勻那一刻，再蓋上粉盒，將工具有條有理地放回手袋。

在沒有梳妝桌子的蝸居世代，看見露宿街頭住帳幕的男人，沒有感覺，唯見到在巴士地鐵公開補妝的女人，我感到憐惜。

這是什麼世道。