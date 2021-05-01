「勿以惡小而為之，勿以善小而不為 。」這句話流傳千古，最早來自《三國志》記載，是劉備遺詔中，留給他那個不可教的孺子修身進德用。

張志剛批判湯家驊近五百年前諺語不適合當代論，這一則遺詔距今接近二千年，也大可視為過期無效歷史文件。當今對錯是非混淆，黑即是白，白即是黑，比較符合港情不得不引用勁歌金曲金句，葉振棠主唱鄭國江「唱說」：「誰為正邪定分界」。

誰？官方答案是「官方」，民間答案是「還沒有腦死之人」。為港情擔憂，忍不住扯遠了，回到人情課題，本善本惡辯論無謂，不如界定一下何謂善，何謂惡，誰為善惡定分界。

善惡有時候曖昧難辨，身處善人惡人的界限街地帶，惡人行惡，不自覺做了善事。典範莫過於懲罰阿布泰事件，善人做好心做壞事事例，族繁不及備載，多如繁星，個案又閃爍不定，要用望遠鏡才確認。

「勿以小善而不為」，兩千年前一句訓話，至今不會不適用，只看適用範圍，看實用對象。 老友若是病態賭徒，借錢給他應急，救人一命勝過七級浮屠，第一次借了，就有二三四次，借錢善人成為賭徒情緒勒索對象、繼續賭下去的後盾，不必戒絕毒癮的安全網，當初救人一命，毀掉了六級浮屠，受助的人，直墮無間苦海，是謂：「積小善而成大惡」。

最近眼見無業年輕人，在第二家鄉流離失所，居無定處，成為寄生中流族，輪流寄居於校友家中，於是把本來打算做書庫的納米小房，給他暫住，以免之前忙着一星期搬家一次，影響求職時間，也怕誘發焦慮情緒成症；但事先「約法一章」，限期一個月，期間若找到工作有收入，就要遷出。

之所以有此一約，正是怕好心做壞事，事先若善心濫爆發，借住無限，會讓他養成惰性，軟化他把求職當求存的意志。之所以有此一舉，皆因在我手上寬容讓對方利用，惡化成縱容的例子太多。小小善心，讓對方忘記了自力更生之必要，遂成大惡。

天下自認善人者，時不時也要回想所謂善行，有沒有不自覺僭建了惡事的溫床。要引用最近期金句，莫過於李超人暨智囊同仁警世恆言：「最好的因，可成最壞的果」。